« La dernière fois, nous avons été maintenus dans la catégorie 4e fleur, malgré le constat du jury des Villes et Villages fleuris du peu d’évolutions proposées. Nous nous reposions sur nos acquis » révèlent Yves Derrien, Gilbert Deneufve et Jean-Christophe Raguet (respectivement maire, premier adjoint à l’urbanisme et directeur des services techniques de la ville d’Eu – Seine Maritime). Alors pour le dernier passage du jury, les services techniques ont mis les bouchées doubles, et laissé parler leur créativité…

« Ma satisfaction, ce n’est pas d’avoir encore la 4e fleur, reçue la 1re fois en 1996. Mais c’est de voir que ça a bougé et que c’est reconnu avec cette mention spéciale du jury » assure la maire.

« Nombre des projets sont à l’initiative des agents. C’est une façon de manager et de travailler : nous, élus, leur faisons confiance et les laissons donner libre cours à leur imagination ».

Mention spéciale

Voici quelques jours, une délégation eudoise s’est rendue à Paris pour recevoir le diplôme officiel des 4 fleurs, ainsi qu’un prix spécial avec le trophée « Station verte ». Il existe plusieurs prix spéciaux, et Eu est la seule ville à avoir été honorée, une nouvelle fois, par ce lui de la “Station verte” en 2016 (elle a déjà eu ce prix auparavant). « Cela répond à plusieurs critères, dont notamment la mise en valeur des espaces touristiques » explique Jean-Christophe Raguet. Repris par Gilbert Deneufve :

« dans la Vallée de la Bresle, notre tissu industriel et nos entreprises sont en souffrance à l’échelle nationale. Nous n’avons d’autre choix, nous élus et techniciens, que de développer l’attractivité touristique qui est aujourd’hui un nouveau levier, vecteur de développement économique et d’emploi. Compte tenu de la concurrence avec les territoires voisins, comme la Baie de Somme ou l’ex Basse Normandie, il est essentiel de veiller à rendre nos villes plus belles, plus attrayantes pour convaincre nos visiteurs à venir y séjourner davantage ».

Parmi les éléments qui ont séduit le jury, les services techniques évoquent

la présence des moutons

l’installation d’hôtels à insectes.

la remise en vue de la Bresle, qui a changé la physionomie du bas de la ville,

et la végétalisation des façades rue Paul Bignon.

Autre élément plaisant : des créations en matériaux recyclés, comme l’abribus au bord de la Bresle, ou les crayons dans le rond-point place Albert 1er. « Il n’y a pas de budget, donc à nous d’être imaginatifs ».

Vers un nouveau challenge ?

Pour Jean-Christophe Raguet, la conquête d’endroits inexploités est une source d’évolution. « Cela signifie de l’entretien en plus, sans moyen supplémentaire. Il faut donc optimiser notre organisation et que les agents consentent à des efforts supplémentaires. Mais ils y trouvent une certaine motivation, une satisfaction professionnelle et personnelle ». Le directeur des services techniques assure que ses équipes sont force de proposition : « l’aménagement des bords de la Busine, c’est eux. Ils ont une expertise qu’on se doit d’écouter ».

D’ici peu, on verra d’anciennes grilles qui seront accrochées pour permettre de semer des plantes grimpantes.

« Nous avons quelques idées en tête pour agrémenter les espaces. On ne peut pas se satisfaire de l’entretien courant, la dynamique pour renouveler et créer est enclenchée ».

Pour viser un nouveau prix ? La Fleur d’or représente un prix d’excellence pour les villes à 4 fleurs, qui récompense les coups de cœur où l’on trouve initiatives, créativité, originalité. « On va continuer sur cette voie et viser plus haut ! ».