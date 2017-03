Le Radio Kids 2016, fort de son succès est reconduit cette année le 27 mai 2017, dans la salle Édith Piaf à Friville-Escarbotin (Somme). Nicole Morel, première adjointe, et Alex Parmentier, élu en charge de l’animation et de la vie associative, font partie de l’organisation de l’événement. Fort de plusieurs années d’existence, d’abord pour les adultes, et maintenant pour les enfants, l’événement attire de plus en plus de monde.

Le Radio Kids 2016 a réuni 20 enfants, la gagnante ou plutôt les gagnants, puisqu’ils étaient réunis en trio, ont ému le public avec la chanson de Zaz « Je veux ».

Ainsi, afin de laisser leurs chances au maximum de jeunes, l’âge des participants passe de 7 à 16 ans, au lieu de 7 à 12 ans, pour les années précédentes.

Comment faire pour participer

Les inscriptions sont ouvertes du 1er au 30 mars. Pour cela, les parents des jeunes doivent téléphoner à la mairie et laisser l’âge, la date de naissance, le lieu d’habitation et aussi le titre de la chanson que le jeune va interpréter. Le choix des chansons est indépendant et le choix de la langue est libre.

Ensuite, une audition est prévue dans la salle des mariages de la mairie, ouverte pour l’occasion le 8 avril de 9 h à 12 h 30. Le jury départage et choisi les candidats.

