Il y a plus d’un an, Sylvain Charbonnier, maire de Molliens-Dreuil, a postulé pour sa commune au jeu des mille euros. Plus de 200 participants et spectateurs sont au rendez-vous dans une superbe ambiance de jeu.

Vendredi 17 mars à 18 h 30, dans la salle du Vidame de Molliens-Dreuil, a lieu la séance d’enregistrement public de deux émissions du plus ancien des jeux radiophoniques, créé en 1958 par Henri Kubnick « le jeu des mille francs ». Désormais intitulée « Jeu des mille euros », l’émission, diffusée du lundi au vendredi sur France Inter et présentée par Nicolas Stoufflet, continue pour être celle la plus écoutée de toutes les radios à 12 h 45. Le jeu, basé sur des questions de culture générales envoyées par des auditeurs est ouvert à tous, sans inscription ni obligation de participer. Les candidats sont sélectionnés sur place pour participer aux enregistrements.

« Quel est le nom du détroit qui sépare l’île de Ré et l’île d’Oléron ? »

Le fameux ding-ding-ding accompagne le jeu depuis 1958. Il fonctionne toujours pour décompter la minute de réflexion afin de donner la bonne ou mauvaise réponse. Depuis 1958, le canevas de l’émission n’a pas varié. À Molliens-Dreuil, quatre personnes sont qualifiées pour jouer pour le banco à 500 euros et ensuite au super banco de 1 000 euros.

Quatre qualifiés

Puis les hostilités s’enclenchent pour les quatre qualifiés : « Quel est le nom du détroit qui sépare l’île de Ré et l’île d’Oléron ? »

Ding-ding-ding… Nicole Lerche de Conty, retraitée de l’enseignement d’anglais, et Hervé Grimal de Saint-Sauflieu, enseignant dans le réseau d’aide spécialisé, répondent à cette question et se partagent les 1 000 euros. « Comment s’appelle la maison traditionnelle russe construite en bois ? »

Ding-ding-ding… Sylvie Bécut de Clary-Saulchoix, enseignante en arts appliqués, et David Guggenheim de Picquigny, libraire à Amiens, répondent à cette question et se partagent les 1 000 euros…

L’émission passera les jeudi 13 avril et vendredi 14 avril prochains à 12 h 45 sur France Inter.