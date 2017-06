Son président William Hy revient sur les origines du projet : « Nous organisons des manifestations depuis au moins 25 ans, l’initiative a été lancée par mon prédécesseur car nous cherchions un moyen de pouvoir trouver un petit peu d’argent. Nous avons commencé en organisant des bals et avions un partenariat avec l’orchestre Hexagone. L’événement a duré pendant 25-30 ans et nous avons décidé de l’arrêter car cela devenait de plus en plus difficile et nous en avions assez de voir des bagarres sur les dernières éditions ».

