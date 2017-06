Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Dès les premières minutes du rallye, les connaisseurs savaient que l’édition 2017 du rallye du Tréport serait forte en émotions. Yannick Roussel part en trombe dès le prologue, pour s’imposer devant son rival Marc Amourette pour 1 seconde et 5 dixièmes. Le tempo était donné, Olivier Boinet prenait alors la 3e place devant Eddy Berthelot.

Marc Amourette fait parler la poudre

L’après-midi, Marc Amourette a fait parler la poudre dès la reprise des hostilités. Ce dernier s’emparait en effet du commandement de la course dès le troisième secteur chronométré. Impérial, il accumule ensuite les meilleurs temps.

Son rival Yannick Roussel fait mieux que de la résistance, mais il perd un temps précieux après un tête à queue lors de la quatrième spéciale. Derrière, Eddy Berthelot prenait le meilleur sur Olivier Boinet, handicapé par une vitesse de pointe trop faible sur sa Skoda Fabia S2000.

À l’entame du dernier tour, les leaders semblaient être bien éprouvés par la chaleur. « La route se dégrade de plus en plus » confiait Marc Amourette, néanmoins serein. Solide second, Yannick Roussel souriant avouait de son côté : « Le tête à queue nous coûte cher mais même sans cela nous ne pouvions pas lutter face à Marc qui roule très vite ».

Victoire avec panache.

Le dernier tour se déroule sans encombres pour les hommes de tête. Marc Amourette finit avec panache en s’octroyant les deux derniers scratches. Le pilote préparateur rentre en incontestable vainqueur au Tréport. Il remporte ainsi sa troisième victoire consécutive cette saison après les rallyes de Neufchâtel-en-Bray et de Dieppe.

Yannick Roussel, loin d’avoir démérité, est son solide dauphin. La dernière place sur le podium revient à Eddy Berthelot, alors qu’Olivier Boinet n’a pas la joie de voir le podium d’arrivé, étant contraint à l’abandon dans l’avant dernier secteur chronométré suite à un souci moteur. Le top 5 est fermé par Mathieu Lescarmontier et Ludovic Surin successivement lauréat en Gr. N et F2000. Notons enfin, la très belle 7e place absolue d’Eric Leclercq au volant de sa Saxo, qu’il amène également au 3e rang du F2000.

L’édition 2017 fut une très belle épreuve d’un point de vue sportif. Elle n’a malheureusement pas connu le succès qu’elle méritait, avec seulement 66 équipages engagés. Les spectateurs, par ailleurs, ont semblé être un peu moins nombreux sur le bord des routes. Souhaitons que l’ASA Val de Bresle, vaillante association organisatrice qui travaille d’arrache-pied toute l’année pour la mise en place d’un beau rallye, soit justement récompensée de ses efforts pour 2018.

