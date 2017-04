« On espère accueillir 250 personnes, mais c’est souvent la météo qui décide les vététistes à venir ou non » prévoit Matthieu Delestre, président de l ‘AS Tréport Cyclisme… Avec un thermomètre qui devrait indiquer autour de 8°, c’est effectivement un chiffre raisonnable des inscriptions qui pourrait être enregistré. En absence de pluie et avec la perspective d’un gain d’une dizaine de degrés, on peut ainsi prévoir deux pelotons imposants au départ de la 5e édition de la Rando VTT La Tréportaise, qui proposera deux nouveaux circuits par rapport à 2016.

Dans les deux vallées

Avec un départ fixé à 9 h pour les plus courageux sur 50 km, et les non moins méritants qui suivront un quart d’heure plus tard pour boucler les 30 km. Avec pour commencer la Vallée de la Bresle pour se mettre en jambe, puis la Forêt d’Eu et la Vallée de l’Yères, avant d’amorcer le retour vers le point de départ, par une cote qui devrait étirer les différents groupes.

Une balade touristique et sportive, avec au total respectivement 550 et 220 m de dénivelé. Pas l’Alpe-d’Huez, mais tout de même !

Rendez-vous au parc Sainte-Croix, Piste BMX – Le Tréport. Inscriptions ouvertes à tous : De 8 h à 8h 55. Participation 4 €. Parcours 50 et 30 km. Départs 9 h et 9 h 15. Ravitaillement sur les deux parcours. Boisson et sandwich à l’arrivée. Renseignements : ici et astreportcyclisme@club.fr.