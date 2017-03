Lors de sa dernière assemblée générale, la ludothèque Rayon de Soleil de Eu (Seine-Maritime) a fait part de son projet de changer de nom. Elle préfère être baptisée Rayon de Soleil, afin de faire comprendre que l’association, qui bénéficie d’un agrément CAF, n’est pas qu’un espace de jeux pour les enfants.

« Il y a la partie ludothèque, et en parallèle, un espace de vie. Dans ce cadre, il y a des ateliers à destination des adultes » explique l’équipe. Pour preuve, les ateliers de relaxation qui se sont déjà déroulés en octobre et en décembre, et qui reviendront toutes les 6 semaines (dont ce vendredi 3 mars). Animés par la sophrologue (et présidente de Rayon de Soleil) Évelyne Rapidel, ces rendez-vous commencent à trouver leur public.

Des jeudis spécifiques

Le « Break », matinée du jeudi réservée à un moment entre adultes, disparaît. Il va être remplacé, dès début mars, par des ateliers spécifiques, dans un roulement sur trois semaines.

D’abord, un atelier d’échanges autour d’une thématique. Le premier aura lieu le 9 mars, de 10 h à 12 h, autour de « Vos ados vous interrogent ».

« On pourra évoquer le comportement des jeunes, leur relation à l‘écran… Nous avons choisi ce thème pour la première fois, mais les prochains seront définis en fonction des discussions. Nous aurons des sources à communiquer. Mais attention, nous ne sommes pas là pour apporter des solutions, juste pour échanger ».

Le jeudi suivant (le 16 mars) se déroulera un groupe de paroles. Là, pas de thème imposé, juste un moment réservé aux adultes, qui pourra se dérouler autour d’un jeu, d’un café pour parler de ses soucis…

Puis viendra un jeudi libre, avant de reprendre sur un atelier d’échanges thématique.

En sus interviendront des rendez-vous pour préparer « L’Opération Cendrillon » : la mairie souhaite mettre en place une déambulation sur les différents personnages historiques qui ont traversé la ville pendant les Journées du Patrimoine. Rayon de Soleil sera partie prenante, avec le soutien de l’association Coutur’Eu, grâce à des ateliers de création de costumes. À suivre…

Pratique

Les animations du jeudi à Rayon de Soleil sont gratuites et sans inscription. Prochains rendez-vous : jeudi 9 mars, de 10 h à 12 h, atelier d’échanges « Vos ados vous interrogent » ; jeudi 16 mars, de 10 h à 12 h : groupe de paroles (partage d’expériences, temps d’écoute…). Plus d’infos : Rayon de Soleil, 9 bis rue de Verdun à Eu, 02 35 50 64 57, ludothequerayon@wanadoo.fr ou sur Facebook Ludothèque Rayon de Soleil.