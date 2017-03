RC Eu - Bresle : Une victoire convaincante à domicile

Les rugbymen locaux avaient à cœur de repartir du bon pied au moment d’entamer le sprint final du championnat territorial de 1e/2e série. En effet, une victoire était vivement souhaitée après les 2 derniers revers concédés.

Pourtant, les Eudois ne démarraient pas avec la faveur des pronostics : l’équipe se présentait avec un effectif affaibli selon le président du club, François Quentin : « Nos deux piliers sont absents et il nous manque pas moins de sept joueurs titulaires ».

Les premières minutes de la rencontre sont néanmoins marquées par la domination des locaux, qui s’installent dans le camp adverse. Une première pénalité réussie par Florian Hénocque (3-0, 5e) vient concrétiser cette domination. La réaction des joueurs de l’Orne est rapide et ils reviennent au score après une pénalité pour plaquage haut : 3-3 (12e).

Après quoi, les Flériens prennent peu à peu possession du ballon tout en affrontant une farouche résistance du XV Eudois. Il faudra attendre une belle inspiration d’un joueur visiteur qui réalise une belle transversale au pied pour son ailier qui marque le premier essai de la rencontre : 3-8 (27e).

Les choses ne s’arrangent pas ensuite pour les Eudois qui concèdent un carton blanc (34e). Les hommes de Naoufal Jelti résistent alors aux assauts adverses et font même mieux puisque Sebastien D’Hierre intercepte une passe et va marquer au bout d’une course de 40 mètres juste avant la mi-temps (10-8, 36e).

Un 2e acte maîtrisé

A 14 contre 15 au début de la deuxième mi-temps, la situation s’inverse à la 44e minute, quand le joueur Eudois sanctionné revenait en jeu alors qu’un Flérien sortait pour une faute au sol.

Les locaux profitent alors de leur supériorité numérique pour marquer lors d’un maul où Guillaume Blondel aplatit un deuxième essai : 15-8 (47e).

Les remplaçants apportaient alors le sang neuf nécessaire pour conserver le score acquis jusqu’à la fin du match, malgré une occasion nette ratée par les visiteurs au cours des 10 dernières minutes.

Cette performance aboutie apporte donc beaucoup de satisfaction à l’entraîneur eudois, Naoufal Jelti : « On n’avait rien à perdre et on a parfaitement respecté notre plan de jeu ». Les rugbymen locaux vont ainsi tout faire pour bien finir la saison, avec encore deux matches à venir. Le dernier match à domicile est prévu dès dimanche contre Granville, « une équipe supérieure à Flers » d’après le coach Eudois.

Pratique

Match de rugby Eu – Granville, dimanche 19 mars au stade Franchet à 15 h.