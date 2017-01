Fleuve côtier de 72 km, la Bresle (frontière naturelle entre une partie des départements de la Somme et de la Seine-maritime) a vu son tracé modifier au fil des décennies. Des évolutions, liées aux activités humaines, qui ont eu un impact sur l’écosystème et la biodiversité. Ainsi, depuis 2012, l’Établissement Public Territorial du Bassin (EPTB) de la Bresle et ses partenaires conduisent des opérations « pour améliorer la rivière et faciliter le passage des poissons » explique Pierre-Marie Michel, chargé de mission continuité écologique au sein de l’institution.

Après des travaux réalisés à Sénarpont en 2013 ou à Longroy en 2014, un chantier de renaturation de la Bresle a été entrepris à l’automne et à l’hiver 2015 à Bouvaincourt.

Déjà des signes positifs

Et un an plus tard, les premiers signes sont positifs.

Les observations faites lors de la crue biennale de février 2016 ont permis de constater une meilleure répartition hydraulique des eaux, même si des habitations en fond de Vallée resteront toujours potentiellement inondables.

Dans le même temps, la végétalisation naturelle du site se met doucement en place.

