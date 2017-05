Matthew Guenard a un grand rêve et pour l’accomplir il a de la suite dans les idées : « Je viens de créer mon association, qui va me permettre d’entrer dans le monde du rallye ». L’association Matt Racing Sport Team a été créée en février. Depuis, le jeune Tréportais multiplie les démarches et les rencontres pour récolter des fonds et accomplir son projet.

« Cette association rend mon projet plus concret et cela rassure les sponsors qui voudraient me suivre » explique le futur pilote. Alors qu’il prépare un bac pro technicien outilleur au lycée Anguier de Eu, Matthew trouve le temps de faire avancer son projet : « Je suis en stage en ce moment. Dès que j’ai fini le soir, je vais démarcher des entreprises des Villes Sœurs pour trouver des sponsors. Je sais que je vais recevoir des refus et que ce sera long, mais ça ne me fait pas peur. Je suis tellement motivé par mon projet que je suis prêt à tout » sourit Matthew.

Copiloter avant de conduire

A 16 ans, le jeune homme n’a pas l’âge légal de passer derrière le volant. Il peut par contre déjà s’installer sur le siège passager pour être copilote : « Mon premier objectif, c’est de copiloter. J’ai déjà des amis pilotes de rallye avec qui je pourrais collaborer » souligne Matthew Guenard. « À plus long terme, on imagine voir grandir l’association et faire rouler notre propre voiture un jour ».

Cette passion pour le rallye est née fin 2013 quand Matthew a assisté à son premier rallye grâce à son beau-père. C’était celui de Plaines et Vallées dans l’Eure. « C’est un rallye tout terrain. Début 2014, j’ai assisté à celui de Lillebonne, sur route, et ça a confirmé ma passion pour ce sport ». Depuis, ce grand enthousiaste parcourt toute la région pour assister à un maximum de courses. « J’y vais en tant que spectateur, mais dès que j’ai l’occasion de parler avec les pilotes, j’écoute tous leurs conseils ».

Une première course en septembre ?

A l’occasion du Téléthon en 2015, Matthew a pu entrer dans une voiture, aux côtés du pilote Yannick Roussel. Un moment fort qu’il appréhendait un peu, Matthew se demandant s’il allait aimer les sensations. Ses doutes se sont envolés dès qu’il a fermé la portière de la Porsche.

« Si tout va bien, je voudrais faire ma première course à Envermeu, en septembre. J’ai déjà trouvé un sponsor, c’est très encourageant ». Pour accomplir son rêve, Matthew pourra en tout cas compter sur sa mère et son frère, tous deux membres de l’association.

Pratique

Pour aider Matthew dans ses démarches, rendez-vous sur la page Facebook de l’association : Matt-sport racing team





Des Tréportais en exemple

A l’occasion des différents rallyes auxquels il a pu assister en Normandie et dans les Hauts de France, Matthew a rencontré plusieurs pilotes. Certains sont devenus des exemples à suivre, comme les frères Lejeune ou les frères Leroux, deux équipages tréportais. « Cela m’inspire beaucoup, surtout que leurs résultats sont bons ». Au Tréport, le rallye est souvent une histoire de famille. Matthew, lui aussi, a un frère. Son futur copilote ? « Il aime bien le rallye aussi, en revanche pour l’instant, ça ne l’intéresse pas d’entrer dans la voiture » précise le jeune homme.