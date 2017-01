Depuis sa plus tendre enfance, les animaux sont sa passion. Installée à Criel-sur-Mer, près du Tréport (Seine-Maritime), Frédérique Legenvre est ostéopathe animalière.

Originaire de Saint-Honorine-de-Chardonnette, Frédérique Legenvre a entamé une carrière militaire avant de décider de venir se ressourcer dans sa Normandie natale. Titulaire d’un DEUG en biologie, c’est à l’occasion d’un salon étudiant qu’elle s’est engagée dans la Marine Nationale. Après une formation spécifique, elle y a occupé un poste d’électrotechnicienne pendant seize ans.

Changer de vie

Sans épanouissement professionnel et avec une vie de famille toujours bousculée par les nombreux déménagements liés au statut de militaire, Frédérique décide de changer de vie.

Pendant quatre ans, en parallèle de son travail, elle utilise congés et RTT pour reprendre ses études à l’école d’ostéopathie appliquée aux animaux à Etrechy en région parisienne. Dans cet établissement dirigé par Jean-Michel Boudard, elle obtient le diplôme d’ostéopathe animalier. En 2014, la décision de démissionner de la Marine Nationale, et de venir s’installer en Normandie est alors mûrement réfléchie par toute la famille. Son époux l’épaule dans son projet de vie et la suit dans ce virage à 180 degrés :

« Il est nécessaire de se séparer de tout ce qui est négatif pour s’épanouir. Il faut être bien avec soi-même pour pouvoir soigner les animaux. »

Aujourd’hui, installée à Criel-sur-Mer, Frédérique Legenvre est heureuse :

« J’ai la chance d’exercer le métier que j’aime, qui me permet de concilier ma vie professionnelle et personnelle ».

Réceptifs aux émotions

La jeune femme, qui a été élevée dans une ferme, de son 1 m 64, n’a peur de rien, elle soigne aussi bien les chevaux de trait, de course, que les vaches et les chiens et chats de compagnie :

« Il faut se faire confiance, et écouter son instinct. Les animaux sont réceptifs à nos émotions. Par exemple, les ânes qui sont très sensibles, deviennent de véritables éponges de l’état émotionnel de leur maître. Il est donc essentiel pour moi, d’être à l’écoute des maîtres, avant de commencer à manipuler les animaux. Après avoir fait connaissance et rassuré l’animal, je teste sa mobilité et ses restrictions et les limitations de ses mouvements »

Pour exercer sa passion, Frédérique Lengenvre a besoin de ses mains et… de sa voiture :

« Mes mains sont mes outils pour soulager ma patientèle que je visite jusqu’à une heure et demie de Criel »

L’ostéopathe animalière qui travaille en collaboration avec les vétérinaires et les dentistes équins du secteur, reçoit aussi en consultation chez elle :

« Je soigne au cabinet les chiens, chats, lapins, sauf si un animal est trop mal pour être déplacé, dans ce cas c’est moi qui le visite à son domicile ».

Les soins apportés lors des séances d’ostéopathie animalière, permettent, par exemple, de guérir les boiteries, de diminuer les risques de blessures tendino-ligamentaires, mais aussi d’assouplir le dos ou de soulager un animal qui ne se lève plus ou qui devient agressif, car il a mal.

Pratique

Frédérique Legenvre, ostéopathe animalière, 15, rue du moulin du haut 76910 Criel-sur-Mer. 06 87 16 21 17

http://www.osteo-animalia.com