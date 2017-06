La ville d’Eu (Seine-Maritime) va prendre part à la 15e édition des Rendez-vous aux Jardins.

La ville d’Eu va une nouvelle fois pouvoir montrer son savoir-faire dans ce domaine. Elle a été récompensée par quatre fleurs et le label « Station Verte ».

Le vendredi 2 juin 2017 sera consacré au public scolaire, à travers des visites, un atelier de repiquage, une exposition et un conte en plein air.

Pour le grand public, les animations seront nombreuses les 3 et 4 juin 2017. Ce sera l’occasion de rendre un hommage au Guisard. Le hêtre quadri centenaire a dû être abattu pour des raisons de sécurité, au mois de février. Des petites rondelles de l’arbre vont être distribuées samedi et dimanche.

Samedi 3 juin 2017

Aux serres municipales, de 10h à 12h et de 14h à 18h, auront lieu des visites guidées des serres municipales. Pas de vente de fleurs mais une présentation des espèces cultivées par les jardiniers, des méthodes et techniques employées pour entretenir et enrichir le patrimoine végétal de la ville.

Des expositions seront au programme : des peintures à l’huile, fleurs et marines, de Mme Morisse dans la grande serre tunnel. « Quelques aspects du domaine du Château d’Eu » – l’histoire du domaine royal retracée par les collections du Musée Louis-Philippe et par des œuvres sortis d’autres Musées de France. Mais aussi des jeux anciens et picards et coloriage sur place. Croc Carotte : conte musical (3-8 ans) par Laura Truant, à 10 h 30 aux serres municipales.

Visite commentée des jardins familiaux de la Bresle à 14 h 30 : venez découvrir un lieu unique, en bordure de la Bresle, où passionnés et amateurs de jardinage, depuis longtemps ou récemment, partagent leur amour de la terre et leurs techniques, avec l’aimable participation de l’association des Jardins ouvriers de la Bresle. Rendez-vous sur place à l’entrée des jardins.

L’association tréportaise

l’Ancrage propose un jeu « Eu-Nature » autour d’un parcours de 10 km dans le parc du Château. Inscription auprès de l’Ancrage (02 27 28 06 50 ou lancrage@wanadoo.fr), de la Ludothèque (02 35 50 64 57 ludothequerayon@wanadoo.fr). Gratuit, ouvert à tous, – 12 ans accompagnés. Départ à 13 h 30. Remise des prix à 17h, serres municipales.

Petite restauration sur place par l’Amicale du personnel communal.

Dimanche 4 juin 2017

Plusieurs animations seront reconduites : les visites guidées des serres municipales de 10 à 12h et de 14h à 18h, les expositions, les jeux anciens, la mémoire du Guisard, la restauration sur place. N’hésitez pas à pique-niquer dans le parc du château.

De 9h à 18h dans l’allée des serres du roi, une bourse aux plantes va ouvrir ses portes. Particuliers ou professionnels, venez échanger, troquer et vendre vos plants, plantes, arbustes, décoration et matériel de jardin et échanger des conseils. Emplacement gratuit. Réservation au 02 35 86 44 00 ou patrimoine@villeeu.fr.

A la salle du Carrosse, à 18h, un concert sera donné. Le groupe Accords Musique va interpréter des classiques (Ravel, Vivaldi, Debussy, Brahms).