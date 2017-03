L’annonce a été confirmée ce 21 mars 2017. Le Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire (SIVOS) de Bazinval, Monchaux-Soreng et Rieux (Seine-Maritime) va perdre une classe lors de la prochaine rentrée scolaire, en septembre.

Une semaine plus tôt, le 15 mars, une première carte scolaire annonçant 88 fermetures de classes pour 44 ouvertures à la rentrée prochaine avait été présentée par l’Inspectrice d’Académie lors du Comité Technique Spécial Départemental. Ce 21 mars, la carte a été confirmée lors du Conseil Départemental de l’Éducation Nationale.

De six à cinq classes

Tony Picard, élu à Bazinval et président du SIVOS en question, confirme :

On s’en doutait car nous avons une baisse des effectifs, avec une quinzaine d’enfants en moins en raison de déménagements de familles ou de séparations de parents, et nous étions déjà limite avant.

Pour autant, Tony Picard ne sait pas encore quelle commune ni quelle classe seront concernées, « ni sous quelles conditions, avec le risque par exemple de se retrouver avec du double voire du triple niveau ».

=> Au SIVOS Forêt d’Eu aussi

Pas très loin de Blangy-sur-Bresle, le SIVOS de la forêt d’Eu, qui regroupe les communes de Guerville, Longroy, Melleville et Millebosc perdra également une classe à la rentrée de septembre. Là aussi, comme pour le regroupement Bazinval-Monchaux-Rieux, la classe et la commune concernées ne sont pas encore connues, pour autant, les parents se mobilisent d’ores et déjà. Ils viennent de lancer une pétition, en ligne et disponibles dans les quatre écoles, au commerce de Guerville et à la médiathèque de Longroy, ainsi qu’une page Facebook « NON à la fermeture de classe RPI De La Forêt D’Eu ». Enfin, une réunion publique de mobilisation est fixée au vendredi 31 mars 2017 à 19 h à la salle des fêtes de Longroy.

L’article complet à retrouver dans L’Éclaireur de Gamaches du mardi 28 mars 2017.