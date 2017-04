“On dirait qu’on ne veut plus d’école dans les communes rurales.”

C’est la conclusion d’une maman d’élève chuchotée au cours de la réunion d’information organisée vendredi 28 avril dans la mairie de Saint-Pierre-en-Val,à 3 kilomètres de Eu. Pourtant, l’école des Hirondelles a bonne réputation et la municipalité met tout en œuvre pour garder un fonctionnement idéal. Son problème ? Le manque d’effectif. Il manquerait une petite dizaine d’enfants pour qu’une classe ne soit pas menacée de fermeture à la rentrée 2017. Depuis le début d’année, les représentants des parents d’élèves sensibilisent, notamment par le biais de tracts distribués à la sortie de l’école, les autres parents sur le danger encouru.

Classe à trois niveaux

Le 29 mars, la direction de l’école a reçu une notification de la part de l’inspectrice académique de Rouen, Catherine Benoit-Mervant.

“Elle a confirmé la suppression d’un poste d’enseignant en septembre”, explique Nicole Yvinec, directrice de l’école.

Un poste supprimé et la classe qui va avec. Aujourd’hui, l’école maternelle et élémentaire regroupe 70 enfants et quatre classes : une classe de maternelle, une classe de CP, une classe de CE1-CE2 et une classe de CM1-CM2. La classe de CE1-CE2 est menacée de fermeture. L’école fonctionnerait donc à partir de la rentrée scolaire 2017 avec trois classes, dont une à trois niveaux : CE2-CM1-CM2. C’est le scénario envisagé par Nicole Yvinec. Mais rien n’est encore acté.

L’école, le cœur du village

Aurélie Granger, élue tête de liste au sein de l’association des parents d’élèves, regrette que la menace qui plane sur l’école ne mobilise par davantage les autres parents.

“L’école est le cœur de notre village et pourtant, ce sont toujours les mêmes qui se mobilisent.”

Ce soir, une quinzaine de parents (et des grands-parents !) étaient dans l’assemblée, leurs enfants assis très sagement au premier rang.

Au cours du dernier conseil municipal, Daniel Roche, maire de Saint-Pierre-en-Val, a soumis une délibération au vote contre cette suppression de poste et cette fermeture de classe. Adoptée à l’unanimité, elle a été transmise le 25 avril à l’inspection académique ainsi qu’au sous-préfet de Dieppe Jehan-Eric Winckler, à la sénatrice Catherine Morin-Dessailly, à la députée Marie Levern, à la Conseillère régionale Isabelle Vandenberghe et au conseiller départemental Didier Régnier.

Municipalité, corps enseignants et parents sont dans l’attente, mais restent mobilisés. Une pétition est désormais disponible en mairie pour empêcher cette fermeture.

Arzhêliz Diard





88 classes fermées en Seine-Maritime à la rentrée 2017

L’inspection académique de Rouen annonce 88 fermetures de classe et 124 ouvertures, soit 36 postes en plus dans l’ensemble du département de la Seine-Maritime. Huit classes sont concernées à Eu et aux alentours.

> Plus d’informations à retrouver dans l’Informateur du vendredi 5 mai.