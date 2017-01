Plus de 11 000 euros de lots, dont une voiture, un smartphone et de nombreux autres cadeaux à remporter à Gamaches (Somme). De multiples bons d’achats et un chèque voyage d’une valeur de 2 500 euros mis en jeu à Blangy-sur-Bresle (Seine-Maritime). Ces superbes dotations, ce sont celles des commerçants, avec d’un côté l’association Réflexe Économique des Activités Gamachoises d’Intérêt Réciproque (RÉAGIR), et de l’autre, l’Union des Commerçants, Artisans et Industriels de Blangy-Bouttencourt (UCAIBB). Deux associations, et deux opérations commerciales de fin d’année, accompagnées d’animations, qui se sont déroulées tout au long du mois de décembre 2016.

Ce vendredi 6 janvier 2017, les deux associations ont donc procédé au tirage des numéros gagnants. Les remises des lots sont prévues :

vendredi 27 janvier à 19 h 30 à la salle des fêtes de Gamaches avec RÉAGIR (lots à réclamer au plus tard pour le 28 février 2017).

vendredi 3 février à la salle des fêtes de Blangy-sur-Bresle avec l’UCAIBB.

L’article complet et les numéros gagnants des opérations commerciales à retrouver dans L’Éclaireur de Gamaches du mardi 10 janvier 2017 ici dès 6 h.