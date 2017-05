Ce 8 mai, la France commémore le 72e anniversaire de la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. La capitulation de l’armée du Reich a mis fin à un conflit qui fit plus de 36 millions de morts sur le continent. Retrouvez le déroulement des cérémonies commémoratives ci-dessous.

Eu. À 9 h 30 office religieux à la Mémoire des Morts pour la France en l’Eglise de Mesnil-Réaume. A 10 h 45, rassemblement dans la cour d’honneur du Château. Départ du cortège par la rue Paul Bignon, arrêt à la stèle rue Georges Clémenceau. Cérémonies au Monument aux Morts. Départ du cortège et arrêt devant le Pavillon Michelet pour une aubade par l’Harmonie Municipale. Dans la cour d’honneur du Château, le maire et les autorités civiles et militaires iront saluer les porte-drapeaux et les pompiers. Conclusion par l’Harmonie Municipale. Allocution d’Yves Derrien, maire, au Pavillon des Ministres. Vin d’honneur offert par la municipalité.

Incheville. La municipalité et l’association des anciens combattants invitent à la commémoration du 8 mai. Dépôt de gerbe sur la stèle de Gousseauville à 10 h. À 11 h, rassemblement place de la République, à 11 h 15, départ du défilé, à 11 h 30, dépôt de gerbes au Monument aux Morts. Vin d’honneur à la salle annexe à partir de 12 h.

Le Tréport. À 11h, rassemblement à l’Hôtel de Ville, rue François Mitterrand. A 11h10, départ en direction de la « Colombe de la Paix », place Daragon. Hommage et dépôt de gerbes. A 11h30, discours à la salle Serge Reggiani. Vin d’honneur offert par la municipalité.

Mers-les-Bains. Départ à 9h45 de la mairie ; office religieux en l’église à 10h ; rassemblement à l’entrée du cimetière à 11h et cérémonie au monument des victimes de guerre. A 11h30, rassemblement au square du souvenir. Puis vin d’honneur.

Ponts-et-Marais. La municipalité, les membres des ACPG-CATM et les enfants de l’école communale vous invitent à la cérémonie commémorative de la Victoire de 1945. À 11 h 15, rassemblement et dépôt de gerbes à la Stèle des Fusillés, à 11 h 30, dépôt de gerbes aux Monuments aux Morts. Vin d’honneur au Petit Lapin.

Messe cantonale au Mesnil-Réaume puis cérémonies dans chaque commune

La cérémonie commémorative cantonale se déroulera lundi 8 mai à partir de 9 h 15 au Mesnil-Réaume. Les porte-drapeaux, autorités communales et les présidents d’associations d’anciens combattants se rassembleront devant l’église. À 9 h 30, la messe interparoissiale sera donnée. Chaque commune a ensuite un programme propre à retrouver ci-dessous.

Baromesnil. À 11 h 30, rassemblement et dépôt de gerbes au Monument aux Morts suivi d’un vin d’honneur servi à la salle polyvalente.

Canehan. À 11 h 30, dépôt de gerbe au Monument aux Morts de Canehan. À 12 h, un vin d’honneur sera offert par la commune dans la salle de la garderie.

Criel-sur-Mer. À 11 h 30, rassemblement dans la cour intérieure de la mairie. À 11 h 45, manifestation au Monument aux Morts, dépôt de gerbe, appel de noms des soldats tués pendant le conflit, hymne national chanté par les enfants de l’école du Tourmont. À 12 h, retour dans la cour intérieure de la mairie pour les discours officiels et le vin d’honneur offert par la municipalité.

Cuverville-sur-Yères. À 11 h 30, dépôt de gerbes aux Monuments aux Morts suivi d’un vin d’honneur offert par l’association des CATM. Banquet à 13 h organisé par l’association des CATM à Sept-Meules (inscriptions closes).

Étalondes. À 11 h 15, rassemblement devant la mairie, cérémonie suivie du verre de l’amitié dans la salle polyvalente. Banquet à 13 h, animé par Serge Carpentier (inscriptions closes).

Melleville. À 11 h 15, rassemblement devant la salle des fêtes de Melleville, à 11 h 30, dépôt de gerbes aux Monuments aux Morts et à la stèle des combattants d’Afrique du Nord. Retour à la salle des fêtes pour un apéritif d’honneur offert par la municipalité.

Mesnil-Réaume. À 10 h 30, dépôt de gerbes au Monument aux Morts et remise de décorations. À l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera offert par les ACPG-CATM à la salle des fêtes.

Monchy-sur-Eu. À 11 h 45, rassemblement devant la mairie. Dépôt de gerbes au Monument et à la stèle suivi d’un vin d’honneur offert par la municipalité. Banquet à 13 h (inscriptions closes).

Touffreville-sur-Eu. À 11 h 30, Rassemblement à la mairie. Dépôt de gerbes aux Monuments aux Morts. À l’issue de cette cérémonie, les Anciens Combattants vous invitent au pot de l’amitié à la mairie.

Saint-Martin-le-Gaillard. Les Anciens Combattants invitent à la cérémonie du 8 mai. Le rendez-vous est donné à 11 h 15 à la mairie, les enfants sont les bienvenus, une rose leur sera remise. Le repas aura lieu à la Chapelle Saint-Sulpice, moyennant une participation de 20 € par personne, incluant le repas du midi et celui du soir (inscriptions closes).

Saint-Pierre-en-Val. À 11 h 30, rassemblement à la mairie de Saint-Pierre-en-Val. Défilé avec l’Aurore, dépôt de gerbes aux monuments aux Morts, vin d’honneur offert par les ACPG-CATM à la salle polyvalente. Repas à Saint-Rémy-Boscrocourt à 13 h (inscriptions closes).

Saint-Rémy-Boscrocourt. À 11 h 30, rassemblement à la mairie de Saint-Rémy-Boscrocourt, à 11 h 45, manifestation au Monument aux morts suivi d’un vin d’honneur à la salle des fêtes, offert par les ACPG-CATM et à 13 h, banquet (inscriptions closes).

Sept-Meules. À 11 h 30, dépôt de gerbes aux Monuments aux Morts suivi d’un vin d’honneur offert par l’association des CATM. Banquet à 13 h organisé par l’association des CATM à Sept-Meules (inscriptions closes).

Villy-sur-Yères. Dépôt de gerbe au monument aux Morts. Rendez-vous sur la place des Anciens Combattants et de la population à 11 h 30 à Villy-sur-Yères. À l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur offert par les Anciens Combattants sera servi à la mairie.