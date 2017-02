Belle affluence pour la dernière réunion de quartier. Si d’habitude, elles n’attirent que peu d’Eudois, celle du samedi 18 février a réuni une quinzaine d’habitants du Mont-Vitôt.

Ont été évoqués :

la vitesse excessive,

des problèmes de visibilité aux intersections,

l’état de voirie

et le stationnement gênant.

Le maire Yves Derrien et son premier adjoint Gilbert Deneufve, armés d’un plan, ont entendu ces problématiques.

« Rien pour les jeunes »

Mais des Eudois ont vu plus loin que leur quartier, et soulevé d’autres sujets. « Pourquoi avoir fermé le skate-park ? » s’étonne une participante. « Nous n’avions pas les moyens de le réparer, et sa conception était dangereuse. Sa localisation le rend aussi peu sécurisé » répond le maire. Avant que l’Eudoise reprenne :

« il n’y a rien pour les jeunes ! Eu devient une ville de vieux ! ».

Les élus ont alors mis en avant la création prochaine d’un parc de jeux d’enfants au jardin de l’Hôtel-Dieu, et ont réaffirmé que le skate-park ne rouvrirait pas. « Si nous étions 15 000 habitants, on aurait un beau skate-park, mais ce n’est pas le cas. Il faut raisonner en Villes Sœurs. Il y a un beau terrain de BMX au Tréport, un skate-park à Mers-les-Bains… Ne faisons pas la même chose à Eu ». L’habitante est revenue à la charge :

« en dehors des accueils de loisirs, vous ne faites absolument rien pour la jeunesse ».

D’autres rappellent qu’il y avait un parc de jeux d’enfants rue du Professeur-Berthelot. « Il y aura des travaux en mars, mais pas de jeux réinstallés. On aménagera un terrain de pétanque et un espace pour les jeux de ballons » précise Gilbert Deneufve.

Une navette

Un service de minibus, autre que celui à la demande déjà existant, a été demandé. « Pour combien de personnes ? Qui paye ? » explique Yves Derrien. Il continue :

« Pour toute demande, on doit mettre les finances en face. Là, on ne ferait jamais payer ce que ça coûte réellement… ».

Bien qu’il admette que, la population vieillissant, les besoins de service de ce type seront croissants.

Dernier point mis sur la table : le carrefour entre la route de Mancheville et la rocade. « On ne peut pas élargir la route, et faire un rond-point ? ». Le rond-point est « à l’étude. D’autant que le Mont-Vitôt va encore évoluer ». Quand à l’élargissement, il est évalué à 1 million d’euros…. Donc peu probable.

« Nous avons un patrimoine magnifique mais extrêmement coûteux. Ce qui laisse des marges de manœuvres limitées ».