Inutile de chercher des maillots noirs et verts, tunique habituelle des joueurs du club local dimanche dernier au stade de Eu. Pour cause, c’est plutôt la couleur jaune qui dominait, accompagnée de bleu pour les joueurs d’Amiens et de rouge pour les hommes de Couronne (ville de la banlieue Rouennaise).

En effet, l’opposition entre ces deux formations a été organisée dans le cadre du championnat de France honneur pré-fédéral. Cette phase finale regroupe les meilleures équipes de chaque ligue qui s’affrontent dans des matchs à élimination directe.

Pourquoi le club Breslois a été choisi pour l’organisation de cette rencontre ? L’explication majeure est d’ordre géographique comme le détaille le président du club Eudois, François Quentin : « Il fallait trouver un terrain à mi-chemin entre les deux villes : les options possibles étaient donc Dieppe, Blangy ou Eu ».

Les dirigeants locaux ont appris la bonne nouvelle le mercredi précédant le match et ont tout mis en œuvre pour que le spectacle soit une réussite. Ainsi, l’accent a été mis sur la communication autour de de la rencontre, tant sur les réseaux sociaux qu’avec un affichage soutenu chez les commerçants.

Une organisation réussie

Quelques minutes avant le coup d’envoi, il était déjà possible d’affirmer que le Comité avait bien choisi son hôte pour ce match capital avec une tribune remplie et déjà des encouragements, provenant en majorité des supporters de Couronne venus en nombre.

Ce sont d’ailleurs les Haut-Normands qui vont le mieux maitriser la première période de la rencontre en imposant leur puissance physique (6-3 à la mi-temps). Cette domination va se confirmer lors du second acte où les joueurs de l’agglomération Rouennaise vont parvenir à accentuer leur avance (11-3, 45e).

Néanmoins, les Picards vont s’accrocher et réussir à revenir dans la partie pour offrir aux spectateurs un dernier quart d’heure de jeu sous pression. Un come-back insuffisant pour les joueurs de la Somme, qui laissent donc Couronne accéder au 16e de finale du Championnat de France où ils croiseront le chemin des Bretons de Grand-Champ.

Le bilan de l’organisation de ce match s’avère donc être positif pour le club local. En effet, François Quentin exprimait de nombreux motifs de satisfaction après le coup de sifflet final : « On est vraiment content car le public a répondu présent aujourd’hui même si on a disposé de peu de temps pour communiquer sur l’évènement ». Les tribunes bien remplies du stade eudois montraient en tout cas que ce match a su attirer les amateurs de rugby.