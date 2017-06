En ce dimanche 28 mai, avec une température déjà élevée, les 249 participants inscrits reçoivent un tee-shirt aux couleurs du trail du Liger lors de la remise de leur dossard. Après l’écoute attentive des consignes de sécurité et de respect de l’environnement, le coup d’envoi est donné en deux fois par Hubert Luchini, natif du village, partenaire de l’association locale loisirs animation.

À 9 h 30 précise, 109 coureurs partent pour 24 km « la course des cavées » à la découverte de la traversée de plusieurs bois privés qui surplombent la vallée du Liger, pour ensuite redescendre en bas des larris d’Inval Boiron, tout en longeant le Liger. Le parcours passe sur la commune de Le Mazis, après le ravitaillement à Saint-Aubin-Rivière, la course rejoint la boucle du début des 11 km « course des larris ».

À 10 heures, 140 coureurs partent pour 11 km « la course des larris » à la découverte du bois Robard, Le Quesne, le Mont d’Arguel, le Liger et le sommet du coteau de Saint-Aubin-Rivière.

60 signaleurs sur 8 communes

Hubert Luchini confie : « La course a été volontairement limitée à 250 participants pour une question d’organisation. Les parcours ne sont pas diffusés car les coureurs vont passer sur des parcelles privées où nous avons dû demander les autorisations de passage, il sera interdit de refaire ce circuit en dehors de cette matinée ».

Après avoir bataillé, les podiums des deux courses sont les suivants. Pour les 24 kilomètres de la course des cavées : 1er Julien Galot en 1h49mn28s (Beauvais Triathlon), 2e Fabien Cheval en 1h52mn50s (Esprit run), 3e David Cresson en 2h02mn36s (Courir au CHU). En ce qui concerne les 11 kilomètres de la course des larris : 1er Grégory Pascaud en 49 mn44s (US Camon), 2e Anthony Moreaux en 50mn28s, 3e Nicolas Malivoir en 50mn35s. Au retour tout le monde s’est retrouvé autour du repas organisé par l’association locale loisirs animation du petit village de Saint-Aubin-Rivière qui n’est composé que d’une centaine d’habitants, mais qui est un village qui bénéficie de 2 fleurs au label villes et villages fleuris. Stéphanie Bazin, la présidente de l’association et ses bénévoles participent activement à la réussite de cette première, l’époux de Stéphanie note : « C’est une très belle course, du Mont d’Arguel à Inval-Boiron, il y a des points de vue magnifiques, des tapis de fleurs, c’est une récompense pour les traileurs de leur effort »

Pratique : un drone a filmé les images fortes des deux courses.