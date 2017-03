Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Il y a Bernard, le vieux sage et trapu, et les deux autres, plus jeunes, encore innocents. Ces trois béliers frucourtois ont été sélectionnés pour participer au concours du salon de l’agriculture mercredi 2 mars à Paris. Parmi 70 moutons Charollais, trois sont donc ceux d’Hervé Delbarre, éleveur ovin à Frucourt. Et il les aime ses bêtes, à tel point qu’il dit souvent qu’on le traite de « fou ». Sa femme, Brigitte, souligne aussi ses folies en dépenses lorsqu’il achète de nouveaux moutons…

« Concourir, c’était mon rêve »

Éleveur, il n’en vit pas, son métier, c’est coordinateur de quart dans l’agroalimentaire. « Quand j’étais jeune, j’ai été berger pendant cinq ans à Airaines. En 2000, je suis devenu éleveur et en 2008, sélectionneur. » Lorsqu’il ne travaille pas à l’usine, il est entièrement dévoué à son cheptel composé de trente brebis et d’une dizaine de béliers. En hiver, il redouble ses efforts pour qu’ils vivent dans de bonnes conditions. Et prépare sa participation à des concours dans la Région, à Arras, à Airaines et aussi à Charolles (avec deux « l »). « Concourir, c’était mon rêve, j’aime bien présenter de belles bêtes. » Alors il choisit les moutons qui pourraient avoir leur chance de gagner un concours, les prépare et les lave. Le 17 février, il est parti avec cinq bêtes en direction de la Bourgogne, à 600 km de Frucourt.

Arzhêliz Diard

› L’article complet à retrouver dans L’Éclaireur de Gamaches du mardi 21 février 2017.