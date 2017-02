Daniel Lenné, 60 ans et Hétoile, 4 ans rejoindront Paris le vendredi 24 février. Et ce n’est pas pour faire du lèche-vitrines que tous deux rallieront la capitale, mais pour participer à la plus grande ferme de France qui accueille en son sein chaque année plus de 600 000 visiteurs.

7e participation au Salon de l’agriculture

Loin de l’agitation parisienne, Daniel Lenné est un éleveur de vaches à lait du village de Boismont. Hétoile est l’un des 45 bovins Prim’holstein qui composent son troupeau. Bien sûr, cette dernière y occupe une place particulière. Très rapidement, l’homme a su qu’elle pourrait prétendre à monter sur les podiums de concours agricoles :

Ca se voit surtout par rapport à la morphologie de l’animal.

Retrouvez l’intégralité de l’article dans l’Eclaireur du mardi 14 février 2017.

Julien Levasseur