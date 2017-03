Flip-expo revient au Tréport et en 2017, l’équipe organisatrice voit les choses en grand. Une centaine de flippers seront répartis entre les salles Reggiani et Léo Lagrange, pour le bonheur de tous. « Cette année, nous espérons attirer encore plus de spectateurs, ils étaient 1 700 l’an dernier » prévoit Franck Michaux, président de l’association Silverball.

Si flip-expo séduit autant de monde, c’est que le salon a su se diversifier : les machines sont en accès gratuit à tous les visiteurs, plusieurs tournois ont lieu pendant deux jours et des stands sont dédiés aux fabricants et collectionneurs de flipper. De quoi séduire les experts comme les novices. « Il y a aussi des ateliers et conférences qui sont proposées pendant les deux jours. Les exposants viennent de loin pour flip-expo, puisqu’il y aura notamment des Auvergnats, des Belges, des Allemands ou des Néerlandais » détaille le président.

Soutenue par la municipalité du Tréport, l’équipe de silverball doit donner toute son énergie pour veiller à la bonne exposition de l’événement : « Nous ne sommes pas nombreux dans l’association, seulement deux dans les Villes sœurs. D’autres membres viennent nous aider pour le salon, mais c’est beaucoup de travail. Heureusement, nous sommes bien rodés » explique Franck Michaux, visiblement impatient de voir des centaines de visiteurs débouler dans les travées de ce grand salon international de flipper.

Pratique

Flip-expo, samedi 1er de 10 h à 19 h et dimanche 2 avril de 9 h à 18 h au Tréport, salle Reggiani et gymnase Léo Lagrange. Entrée : 3 €, gratuit pour les moins de 12 ans. Plus d’informations sur www.flip-expo.fr