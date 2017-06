L’édition 2017 est organisée par l’ASA Val de Bresle en partenariat avec la municipalité et le Joa casino du Tréport. –

Pour sa 18e édition, la bonne réputation du rallye du Tréport n’est plus à démontrer. En 2017, l’ASA (Association sportive automobile) Val De Bresle a encore tout fait pour offrir un beau spectacle aux amateurs de mécanique de tout le secteur.

Pour organiser l’événement dans de bonnes conditions, l’association peut notamment compter sur le soutien du Joa Casino et de la municipalité du Tréport : « Ça roule et cela doit continuer longtemps. C’est important pour Le Tréport et cela fait découvrir notre ville. Je tiens aussi à remercier les maires des communes traversées, qui ont donné leur accord pour que la course ait lieu » expliquait le maire du Tréport Laurent Jacques lors de la présentation du rallye mardi 30 mai.

Même sentiment du côté de Marc Ledue, président de l’ASA, heureux de pouvoir compter sur autant de soutien : « C’est un beau site que nous avons au Tréport, avec son casino et sa plage. Merci beaucoup de nous recevoir ». Côté course, ce dernier détaille : « Le départ a lieu samedi à 8 h 30. Le prologue se déroule ensuite à Grandcourt, sur un circuit de 10 km, puis nous ferons un premier classement pour déterminer les départs suivants ».

Un hommage à José Barbara

Au programme pour les pilotes pendant cette journée : une première spéciale autour de Grandcourt, sur 10,8 km, qui sert également de prologue afin de déterminer l’ordre de passage des pilotes, puis une seconde spéciale de 24 km au départ de Sept-Meules : « Une grande boucle qui plaît aux pilotes qui veulent mouiller le maillot » précise Marc Ledue. Les récompenses seront quant à elles remises vers 21 h au forum du Tréport.

Plusieurs hommages seront rendus cette année pendant le rallye, à commencer par Claude Larue, ancien président de l’ASA Val de Bresle et Alain Longuent, ancien maire du Tréport. « Nous penserons aussi beaucoup à José Barbara, pilote disparu cette année et qui a participé de nombreuses fois aux courses du secteur. Il a remporté le rallye du Tréport trois ou quatre fois, nous n’arrivons pas à savoir précisément. Sa carrière est remarquable et démontre aux jeunes qui débutent qu’ils ont encore une longue carrière devant eux ».

