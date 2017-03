Samedi 11 mars à partir de 14 h, une soixantaine de jeunes athlètes sont attendus sur la piste de la ville d’Eu. Licenciés du Club olympique de la Bresle (COB Athlétisme) ou du stade dieppois, les poussins, benjamins et minimes participeront à des triathlons. « Courses, sauts et lancés sont adaptés à l’âge de chacun » prévient Jacky Wattebled, président du COB. « Par exemple, les plus petits ne lancent pas le javelot mais une fusée en mousse, plus facile à manier et moins dangereuse ». Par ailleurs, des adaptations sont aussi réalisées au niveau des règles des épreuves, où les enfants passent du multibond au triple bond avant de passer au triple saut, discipline officielle de l’athlétisme.

Ces épreuves sont une première étape pour les jeunes du COB, avant la reprise de la saison. « C’est aussi le bon moment de découvrir l’athlétisme pour les enfants qui sont intéressées. L’offre est adaptée au plus grand nombre et plus que jamais, le COB veut animer le territoire. Mettre en place ces épreuves est aussi mieux adapté au nouveau découpage régional. Nous prenons conscience qu’avec cinq départements, contre deux jusqu’ici en régional, le niveau en Normandie a considérablement augmenté et nous devons donner aux jeunes les moyens de réussir ».

Une deuxième rencontre est d’ores et déjà programmée : elle aura lieu le 25 mars au stade du collège Salmona, au Tréport.