Samedi 15 avril : Douze combats et des centaines de spectateurs attendus au gala du Tréport

Ils seront sept Tréportais à monter sur le ring samedi soir, au gymnase Léo Lagrange. Douze combats sont prévus entre 19 h 30 et minuit, de quoi donner des sensations fortes aux spectateurs attendus en grand nombre dans la cité portuaire.

La ceinture pour Marine Lievrouw ?

A quelques jours du gala, le président de l’AST Full-contact Frédéric Damerval en est aux derniers ajustements : « L’année dernière, nous avions accueilli près de 1 500 spectateurs. Le combat de Gérard Debure pour une ceinture mondiale avait attiré beaucoup de monde, nous n’espérons donc pas avoir autant de monde cette année mais il y aura aussi du beau spectacle ».

« L’important, c’est que le spectacle soit beau »

Ceinture mondiale de full-contact, Gérard Debure a raccroché les gants pour passer de l’autre côté des cordes. Il entraîne entre autres Marine Lievrouw, dont le combat sera le clou de la soirée samedi 15 avril (voir encadré).

« Il y aura aussi d’autres combattants Tréportais, dont deux qui viendront pour une ceinture trépotaise, que nous avons créée cette année » détaille Frédéric Damerval. Au total, douze combats auront lieu pendant la soirée, ainsi que des démonstrations d’énergie full et de kempo fight, avec le champion du monde de la discipline le Dieppois Fabrice Friboulet.

« Nous espérons bien sûr que les Tréportais gagneront, mais qu’ils remportent ou perdent leurs combats, l’important c’est que celui-ci soit beau. Nous voulons que le public soit content » précise Gérard Debure, habitué à la chaude ambiance du gala de full-contact du Tréport pour y avoir combattu à plusieurs reprises.

Pratique

Gala de full-contact, samedi 15 avril au gymnase Léo Lagrange du Tréport. Ouverture des portes à 18 h, premier combat prévu à 19 h 30. 12 €, gratuit pour les moins de 12 ans.

Pesée des combattants vendredi 14 avril au centre Leclerc d’Etalondes à 18 h.

« Combattre à domicile est un avantage, mais aussi un inconvénient »

Marine Lievrouw combattra samedi soir pour obtenir une ceinture mondiale, après la ceinture européenne qu’elle a remportée en 2016. Elle rencontrera la française Ludivine Lasnier, originaire de Troyes, pour un combat qui promet d’être très disputé.

« J’ai deux entraînements par jour en ce moment et je me sens prête » explique la combattante de 26 ans. Ces dernières semaines, elle s’entraîne avec Fouad Abadi, qui a été champion du monde de la discipline et fait maintenant parti d’un club rouennais. Gérard Debure suit aussi Marine Lievrouw de près : « Ses points forts, c’est son mental, sa technique et aussi son cardio ». Un point qui sera particulièrement important puisque le combat s’effectue en 9 rounds de deux minutes.

« Ce sera un gros avantage de combattre dans cette salle, car devant son public on se sent poussée de l’avant. Mais l’inconvénient, c’est aussi que je suis très attendue » estime Marin Lievrouw.