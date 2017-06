C’est un jour de fête qui s’annonce rythmé et vitaminé. L’association des ateliers arts & loisirs de Criel-sur-Mer (Seine-Maritime) prévoit un programme riche pour conclure une année d’activités. Pour ses deux ans d’existence, elle propose déjà du théâtre, de la danse, du chant, du yoga et de la pratique musicale. Toutes ces disciplines seront en représentation samedi 17 juin 2017 sur le thème du « Rivage ». Sans oublier une exposition des travaux des élèves de l’atelier peinture présentée dans le Grenier depuis le mardi 13 juin et visible jusqu’au 27 juin.

Théâtre, danse, chant et yoga

Dès 14 h, les parents, professeurs et enfants sont accueillis dans la cour du Manoir de Briançon. Après un petit mot de la présidente de l’association, Danielle Hurel, l’atelier théâtre des enfants va donner un spectacle de théâtre au Grenier. Place à la danse à 15 h 30 avec le pôle tango, puis à l’atelier chant à 15 h 45. La danse refera son apparition à partir de 16 h avec trois groupes d’enfants (petits, moyens et grands) avant une présentation du groupe de yoga à 17 h.

Pièce de théâtre des adultes

Béatrice Charpentier, coordinatrice artistique et prof de théâtre de l’atelier d’arts et loisirs de Criel-sur-Mer, a écrit et mis en scène le spectacle qui sera joué à 20 h 30 par l’atelier de théâtre des adultes. « Pour clôturer cette journée, nous avons décidé de présenter Les Mots du Bord de Mer, explique-t-elle. Nous l’avions déjà présenté pendant le Printemps des poètes. La pièce débute sur une scène avec plein de personnages qui arrivent dans un bar. Le portable ne passe pas. Chaque personnage écrit une lettre pour communiquer. Il y aura une voix off et des chansons. » De quoi conclure un jour de fête sur une invitation à l’échange… Les pieds dans l’eau.

Jour de fête à partir de 14h, samedi 17 juin 2017 dans la cour du Manoir de Briançon. L’exposition de peintures accrochée dans le Grenier est visible jusqu’au 27 juin. Entrée libre.