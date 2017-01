34 participants étaient venus pour la première édition du tournoi (photo d’archives)

en décembre 2015. –

Ils étaient 30 joueurs l’an dernier, les organisateurs espèrent cette fois accueillir 40 amateurs d’échecs pour la deuxième édition du tournoi du Tréport, samedi 21 janvier.

« Le tournoi est ouvert à tous, licenciés ou non, jeunes, adultes, expérimentés ou non »

annonce Frédéric Garcia, qui organise cette journée avec son collègue professeur du collège Rachel Salmona Ludovic Mellon.

« 7 rondes, 15 minutes KO » peut-on lire sur l’affiche de l’événement. Cela signifie que chaque joueur effectue sept parties au cours de la journée et que dans chacune, il a 15 minutes pour placer ses coups. « C’est un tournoi rapide. Les parties sont chronométrées et chaque joueur a 15 minutes sur sa pendule. Il peut perdre de deux façons : parce qu’il est moins bon que son adversaire ou parce qu’il dépasse le temps imparti » détaille Frédéric Garcia.

Un classement final pour tous

Si les premières rencontres se font entre des adversaires choisis de manière aléatoire, les parties s’équilibreront au fur et à mesure des victoires de chacun, un ordinateur proposant un tableau des rencontres au fur et à mesure de la compétition. 1 point pour une victoire, 0,5 le match nul et 0 la défaire, un classement final sera établi et tous les participants espèrent succéder à Franck Normand, de l’échiquier dieppois, au palmarès de la compétition.

« Nous souhaitons voir beaucoup de jeunes participer » précise l’organisateur. « Pour eux, cela sera l’occasion de jouer contre des adultes et de nouveaux adversaires ».

Pratique

Tournoi d’échecs, le 21 janvier au collège Salmona du Tréport. De 10 h à 17 h, pointage à 9 h 30. Tarifs : 8 € adultes, 5 € enfants (reversés à la coopérative scolaire). Inscriptions : 02 35 50 56 10 ou frederic.garcia@ac-rouen.fr

L’atelier du collège a du succès

Outre le tournoi d’échecs ouvert à tous, Frédéric Garcia, professeur de mathématique au collège Rachel Salmona, propose des ateliers jeu d’échecs pour les élèves. Le succès de ces ateliers et réel et réjouit Frédéric Garcia : « environ cinquante élèves se sont inscrits au challenge mis en place cette année (sur 500 collégiens). Tous ne viennent pas chaque semaine, mais ils font au moins une partie par mois pour cette compétition qui se déroule sur l’année. C’est beaucoup et nous sommes ravis ».

Ces séances, qui ont lieu le jeudi midi, permettent aux jeunes de pratiquer les échecs de façon régulière. « Nous n’avons pas vraiment le temps d’entraîner les joueurs, mais on peut leur donner des ficelles et leur apprendre à démarrer. Nous incitons ceux qui veulent continuer à s’inscrire ensuite dans un club ». Le succès de ces ateliers est aussi lié à l’initiation échecs qui est proposée à tous les élèves de 6e.