Après le Guépard Tour, le COB Night Fever, le COB athlétisme de Eu accueille les championnats départementaux en épreuves combinées pour la première fois.

« Pour nous, c’est important, car en regardant le calendrier, on s’aperçoit que peu de championnats régionaux ou départementaux sont organisés sur le territoire, explique Jacky Wattebled, président du COB athlétisme. Nous voulons promouvoir l’athlétisme à Eu. C’est un vrai challenge confié par le comité de Seine-Maritime, et réalisé grâce aux services techniques. »

Le stade Henri-Franchet va recevoir samedi 22 et dimanche 23 avril des collégiens (benjamins en classes de 6e et 5e et minimes en classe de 4e et 3e).

« Les jeunes sont classés sur l’ensemble des épreuves auxquelles ils doivent participer, détaille le président. Nous voulons proposer un championnat pour les jeunes, où chacun a la possibilité de se démarquer et de s’essayer dans toutes les disciplines. »

Quatre et sept épreuves

Les épreuves sont variées : quadrathlon pour les benjamins et heptathlon pour les minimes. Les premiers vont enchaîner saut de haies, saut en hauteur, lancer de javelot et course de 1 000 mètres. Le samedi pour les filles et le dimanche pour les garçons. Les seconds vont réaliser sur les deux journées : lancer de poids, saut en hauteur, saut à la perche, saut de haies (80 mètres pour les filles et 100 mètres pour les garçons), lancer de javelot, course de 100 mètres et saut en longueur.

Un invité de marque

En parallèle, les adultes sont aussi invités à participer à des épreuves au cours des deux journées : triple saut, saut à la perche, saut en longueur, lancer de disques, lancer de poids, 100, 200, 400, 800 ou 1 500 mètres courses, 3 000 mètres marche pour les femmes et 5 000 mètres marche pour les hommes. Un invité de marque devrait être présent : Joffrey Ballestra, vice-champion de Normandie de marche athlétique à l’heure, pour le 5 000 mètres marche ! Un bon facteur pour motiver les plus jeunes à dépasser leur record personnel.

Arzhêliz Diard

Pratique

Les athlètes licenciés doivent confirmer leur inscription à la chambre d’appel le jour du championnat. Les maillots du club doivent être portés. Entrée libre, buvette, restauration sur le stade Henri-Franchet. Samedi 22 avril, de 12 h 30 et 18 h et dimanche 23 avril, de 11 h 30 à 16 h 30. Plus d’informations sur la page Facebook Cob Athlétisme Officiel.