Samedi 17 juin, le feu de la Saint-Jean est organisé au Tréport. A 22h au Forum de la plage : Départ de la retraite aux flambeaux avec la participation de la fanfare d’Alizay.

Cette fanfare dynamique multigénérationnelle, composée d’une trentaine de musiciens, parcourt la France et le monde pour proposer une musique festive entre la bamba et la guggenmusik. Sa bonne humeur est communicative et entraînante.

A 23h au pied des falaises : embrasement du feu avec la participation de l’association des Anciens pompiers du Tréport.