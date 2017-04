Depuis le 1er janvier 2016, les Agences régionales de santé (Ars) de Caen et Rouen forment une seule entité. Caen en abrite le siège. Pour accompagner cette fusion, le projet régional de santé de Normandie (PRS 2) doit être arrêté par la directrice générale avant le 1er janvier 2018. À l’intérieur de ce projet, la distribution des aides accordées aux établissements qui vient d’être rediscutée entre l’Ars et la Fédération hospitalière de France (FHF).

Révision de l’attribution des aides

Et c’est justement celle-ci qui fait débat. Fin novembre 2016, les conditions d’attribution de ces enveloppes ont été revues… Apparemment au détriment des établissements de santé de Haute-Normandie. Selon Sébastien Jumel, maire de Dieppe, conseiller régional de Normandie et aussi président du conseil de surveillance de l’hôpital de Dieppe : « Cinq mois auront suffi pour reprendre ; à l’échelle de la Seine-Maritime et de l’Eure, un total de 25 millions d’euros sans que l’Ars n’ait expliqué clairement où, quand, et comment l’enveloppe récupérée serait réaffectée, ni si elle le serait intégralement. »

Les élus de la ville de Eu attentifs à la situation



Yves Derrien, maire et président du conseil de surveillance : « Je partage les inquiétudes de Sébastien Jumel et je m’associe à son combat. On évoque plus de 100 000 euros en moins. Cela aurait un impact important sur le fonctionnement de notre centre hospitalier ».



Michel Barbier, élu communiste du conseil municipal d’Eu et représentant des Villes Sœurs au conseil de surveillance de l’hôpital, craint « ces grosses coupes pour nos petits hôpitaux. L’idée de défendre une politique de service public n’a pas l’air d’actualité. Nous allons être très vigilants sur l’avancée du dossier ».

Quelles ambitions pour Eu ?

Le 5 janvier, lors des vœux au personnel du centre hospitalier de Eu, la directrice Dolorès Trueba de la Pinta, directrice de l’établissement et de celui de Dieppe, affirmait que « L’hôpital de Eu a un potentiel de développement, un avenir, un sens territorial ».

Elle ajoutait aussi « vouloir faire progresser les urgences, améliorer l’offre de consultations sur place et soutenir l’activité de médecine « déjà renforcée en 2016 ». Et soulignait « la qualité des soins » donnée par le service gériatrie.

Si la reprise de 25 millions d’euros d’aides aux hôpitaux hauts-normands était effective, elle laisserait songeur sur la mise en œuvre de ses ambitions. Selon Laurent Jacques, maire du Tréport et membre du conseil de l’Ehpad, « si 110 000 euros sont enlevés à Eu et plus de 2 millions d’euros à Dieppe, je suis persuadé que ça menacerait les urgences d’Eu ».

Arzhêliz Diard et Jérôme Buresi