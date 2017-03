Le maire du Tréport Laurent Jacques et ses deux adjointes Florence Cailleux (au centre),

et Christine Lavacry. –

En France, près de cinq millions de Français n’ont pas accès à une complémentaire santé, faute de trouver une mutuelle adaptée à leurs besoins ou à un coût excessif. Les Villes Sœurs ne sont pas épargnées et plusieurs communes ont déjà fait appel à l’association Uni’Cité, œuvrant pour permettre à tous de bénéficier d’une complémentaire.

Pratique

Vous n’avez pas de mutuelle ou la vôtre ne vous convient pas et vous recherchez une complémentaire plus adaptée à vos besoins ? Une réunion publique d’information aura lieu le mercredi 8 mars, à 18 h, à la salle Serge Reggiani. Il s’agit d’une réunion d’information et aucun engagement n’est sollicité.

Des prix moindres et des remboursements plus adaptés

Après Criel-sur-Mer et Mers-les-Bains, la ville du Tréport va elle aussi faire appel à cette association. « C’est en gestation depuis près d’un an explique le maire Laurent Jacques. Après une enquête menée auprès de nos administrés, nous avons constaté que c’est un vrai besoin au Tréport, pour les jeunes, les demandeurs d’emploi, les personnes âgées dont la retraite est insuffisante ou de façon générale les personnes en situation précaire. Certains renoncent même complètement à se soigner ».

C’est donc auprès d’Olivier Montin, retraité du monde des assurances et représentant l’association Uni’Cité, que Christine Lavacry et Florence Cailleux, adjointes au maire, se sont rapprochées pour offrir aux Tréportais une mutuelle au tarif avantageux. « C’est quelqu’un qui connaît parfaitement les arcanes de ce genre de contrat » assurent les deux élues, respectivement en charge de la santé et des affaires sociales. Le principe est simple : réunir le plus grand nombre de personnes intéressées pour pouvoir négocier les prix auprès des mutuelles. Sur cette base de « plus on est nombreux plus on a de force », l’association annonce des baisses allant de 10 à 40 % sur les contrats. Mais en plus d’un tarif à prix réduit, l’association permettra aux bénéficiaires d’avoir une complémentaire réellement adaptée à leurs besoins. « Uni’Cité travaille avec un groupement de mutuelles ajoute Christine Lavacry. Un courtier rencontre les gens individuellement et le boulot de cette personne est de proposer un contrat auprès de l’une de ces mutuelles, correspondant au plus près aux besoins de la personne ».

Une mutuelle pour tous, pas une mutuelle communale

Le premier magistrat qui insiste aussi sur le fait que la mairie n’intervient en rien financièrement. « Aucun argent public n’est investi auprès de l’association Uni’Cité, il ne s’agit pas d’une mutuelle communale mais d’une mutuelle pour tous, nous agissons juste en tant qu’intermédiaire ». Un service donc qui pourrait permettre aux Tréportaits de subvenir à certains soins. Reste à coordonner cela à l’échelle de la communauté de communes puisque Criel et Mers ont choisi la même association pour proposer des contrats de complémentaires à leurs administrés. « Chaque commune fait pour l’instant cela dans son coin mais nous pourrions envisager cette initiative à l’échelle de la com de com, cela faciliterait le travail de l’association » conclut Laurent Jacques.