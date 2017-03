À Saint-Valery-sur-Somme, la chapelle dite des marins, quatorze siècles d’existence, mérite tous les égards. Samedi 18 février 2017, l’assemblée générale de l’association de sauvegarde, forte de sa centaine d’adhérents, s’est tenue dans les locaux de la mairie, en présence du premier adjoint au maire Jean-Marie Bocquet, et de Jean-Claude Buisine, député de la Somme.

La présidente Annick Leleu a débuté en honorant la mémoire de la vice-présidente Jeannine Pialoux , membre fondatrice décédée récemment.

Le bilan moral montre une baisse des fréquentations, baisse liée principalement au climat, avec 7 266 visiteurs.

Les activités de 2016 ont vu la chasse aux œufs le lundi de Pâques, le grand nettoyage par les bénévoles au printemps, l’ouverture au public, la nuit des églises, la veillée mariale avec procession le 14 août, la pose extérieur de deux statues autour du portail, la messe de la Saint-Fiacre, le forum des associations, et les journées du patrimoine.

Différentes rencontres ont eu lieu, comme l’acceptation du devis pour la restauration des trois statues en bois polychrome, restauration rendue possible grâce à la subvention du député, qui a offert 2 000 euros sur les 4 950 euros estimés.

L’intéressé en profite justement pour remercier les bénévoles pour leurs actions de sauvegarde de la chapelle et la ferveur qu’ils apportent à l’entretien de l’édifice : « La Baie de Somme, cet écrin, avec Saint-Valery et la chapelle, font partie du label du Réseau des Grands Sites de France, ce label est à exploiter, ma contribution va dans se sens ».

Renouvellement du bureau

Avec le départ de Valérie Guerville, le bureau est soumis au vote pour la réélection de trois membres. Il se compose désormais d’Annick Leleu présidente, Jean-Louis Tellier vice-président et secrétaire, Jacques Leleu trésorier, et Guy Grognet secrétaire adjointe. Deux membres sont réélus, Mariette Duclercq et Roselyne Lecomte, et un nouveau membre intègre le bureau : Marie-Paulette Ferron.