Les années se suivent et les mauvaises nouvelles continuent autour des transports (voir ci-dessous). Le comité de sauvegarde et de développement de la ligne ferroviaire, réuni en assemblée générale le 1er avril au cinéma Gérard Philippe de Mers-les-Bains, continue à se battre pour qu’habitants et touristes puissent continuer à prendre le train.

Quelques raisons de se réjouir néanmoins pour l’association : le soutien des élus du territoire et notamment des maires de Mers-les-Bains et du Tréport, présents à l’assemblée générale, et l’installation récente d’écrans d’informations dans les gares de Eu, Gamaches, Blangy-sur-Bresle et Aumale, preuve que des investissements continuent à être faits sur cette ligne. En dehors de ça, les perspectives d’avenir pour les trains du secteur sont floues : « Je suis intervenu auprès des deux régions (Normandie et Haut de France), pour demander une réunion commune et trouver des solutions, c’est indispensable » rappelle Laurent Jacques, maire du Tréport. Son homologue mersois Emmanuel Maquet explique quant à lui « l’intérêt qu’il porte à la sauvegarde de cette ligne. Elle est importante pour le développement économique et touristique, tout comme pour la cohésion de la nouvelle communauté de communes des Villes Sœurs ».

Philippe Serre, secrétaire adjoint de l’association, rappelle aux personnes présentes l’importance de leur combat : « Nous avons besoin de vous, pour nous faire connaître, en distribuant par exemple nos dépliants à ceux qui s’intéressent au train. De notre côté, nous sommes nourris par les voyageurs qui nous font remonter leurs remarques ». Un message clair, mais peu entendus par les habitants des Villes Sœurs, qui n’étaient pas nombreux à assister à l’assemblée générale (environ 20 personnes).

« Je crois qu’il y a une lassitude de la part de la population. Le sujet est sur la table depuis 30 ans et il se banalise alors que le combat est de plus en plus préoccupant. Il faut être avant-gardistes pour défendre le train, car chez nous c’est toujours le règne de la voiture » estime Emmanuel Maquet. Laurent Jacques, de son côté, remarque une autre absence : celle de la CCI. « Il faut aussi parler du fret. En développant le port [NDLR : dont la CCI assure la concession au Tréport], il faut aussi développer la gare SNCF ».

Le développement du tourisme peut aussi se faire sur la base d’une ligne de train attractive estiment les maires, surtout depuis que la compétence a été reprise par la communauté de communes. « Nos stations balnéaires en ont besoin. D’ailleurs, en choisissant ”Destination Le Tréport Mers” comme nom de l’office de tourisme communautaire, nous nous inspirions d’anciennes affiches SNCF ».