Le lieu d’accueil du Secours catholique est au premier étage du bâtiment. A gauche,

Guy Sarayet, à droite, Chantal Vanderberghe. –

Un lieu d’écoute, ouvert à tous et pour lutter contre l’isolement : en ouvrant une nouvelle section dans les Villes Sœurs, l’association secours catholique veut s’inscrire dans le territoire, pour aider les plus démunis. « C’est un lieu de convivialité et nous comptons mettre en place des collaborations avec les structures déjà existantes » explique Chantal Vandenberghe, responsable locale du secours catholique.

A voir le nombre de représentants d’associations qui assistent à l’inauguration des locaux de l’association ce mardi 28 mars, les collaborations promettent d’être nombreuses. Quelques-unes sont déjà en place, notamment avec la Croix-Rouge, qui possède ses locaux dans le même bâtiment, ou l’association Saint-Jacques, propriétaire des locaux.

« Nous ne serons pas dans le distributif, mais dans l’écoute. Chacun a quelque chose en soi, qu’il peut mettre en avant » note Chantal Vanderberghe. « En fonction des gens qui viendront, nous adapterons les activités proposées ».

Guy Sarayet, président de la délégation Haute-Normandie du secours catholique, rappelle de son côté les missions de l’association : « C’est un lieu de confiance et les portes ouvertes sont ouvertes à tout le monde. Nous nous considérons comme militants de la laïcité. Pas besoin d’être catholique pour venir au secours populaire, ni d’être Normand ». Ainsi, les habitants de Mers-les-Bains et des communes de la somme pourront aussi venir dans ces locaux. Huit bénévoles animent l’antenne Eu-Le Tréport de l’association.

Pratique

Ouverture d’un lieu d’écoute, café, accueil les mardis de 13 h 45 à 16 h. 61, rue Jeanne d’Arc, à Eu (à côté des locaux de la Croix-Rouge).