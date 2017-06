Le Tréport Secours populaires du Tréport : Des ventes ouvertes à tous le jeudi

Ce jeudi après-midi devant le local du secours populaire, les articles mis en vente par l’association caritative donnent envie de profiter du soleil : tongs, maillots de bain et autres vêtements estivaux sont proposés à la vente : « Tous les articles sont neufs » explique Isabelle, bénévole pour l’antenne tréportaise du secours populaire depuis quelques semaines. « Les ventes sont ouvertes à tout le monde et il n’y a que des petits prix ». Devant elle, une mère et sa fille repartent avec un sac rempli de vêtements, visiblement ravies de pouvoir refaire leur garde-robe à moindre coût.

Une sortie au zoo pour les enfants

Ces ventes ont lieu tous les jeudis après-midi, de 13 h 30 à 16 h et ont un double intérêt : permettre aux bénéficiaires de ne pas dépenser trop d’argent dans leurs achats et remplir les caisses de l’association pour ensuite proposer à des familles de partir en vacances. Cet été, une sortie est organisée au zoo de Cerza, près de Lisieux, et une famille pourra partir en vacances avec une participation modique, au mois d’août.

L’antenne tréportaise du secours populaire vient en aide à 160 personnes : « Ils sont orientés vers nous par le CCAS (Centre communal d’actions sociales) de Eu ou du Tréport, par les CMS (Centre médico-social) d’Eu ou d’Envermeu ou encore par la Mission locale. D’autres personnes viennent nous rencontrer directement » détaille Noële, l’une des cinq bénévoles de l’association.

Une aide indispensable

Si l’équipe aimerait n’avoir qu’à apporter une aide ponctuelle, pour des familles qui connaissent des moments difficiles, les bénévoles constatent que pour beaucoup de bénéficiaires, la précarité s’inscrit dans la durée. L’aide apportée par le secours populaire devient alors vite indispensable.

« Nous faisons de la distribution alimentaire, avec des denrées qui proviennent de dons de l’Union européenne » expliquent les bénévoles. L’association reçoit également une aide de la part de la municipalité, qui met à disposition le local de la rue de la Digue, paye les factures d’électricité et prête un camion quand l’association doit se rendre à Rouen.

Pratique

Le local est situé au 3 bis, rue de la digue (entre l’entrée du camping et Pôle emploi). Ouvert le jeudi après-midi de 13 h 30 à 16 h et le vendredi de 9 h à 12 h.