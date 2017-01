Seine-Maritime et Somme en vigilance rouge

La Normandie sera-t-elle en proie à la neige et au verglas au cours de la journée du jeudi 12 janvier 2017 ? C’est ce que les prévisionnistes annoncent, d’après nos confrères de Normandie Actu. La Picardie est également concernée.

Météo France a placé la Seine-Maritime et la Somme en vigilance rouge. Des vents violents, de la neige et du verglas sont annoncés. Des averses de pluie et neige mêlées pourraient être marquées sur les côtes et des giboulées sont possibles dans les terres, notamment dans le pays de Bray. La Seine-Maritime, en raison des fortes marées, est également placé en vigilance jaune “vagues submersion”.

Les habitants sont appelées à la plus grande prudence, surtout les usagers de la route.