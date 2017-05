Les journées ont été chargées ces deux dernières semaines pour les sauveteurs en mer de la station SNSM du Tréport, qui ont dû intervenir à cinq reprises en quelques jours.

Lundi 24 avril à 11h40, le remorquage d’un chalutier de 12 mètres a été effectué depuis Le Tréport jusqu’à Dieppe, suite à une panne d’embrayage. Deux équipages de quatre sauveteurs étaient réunis.

Quatre jours plus tard vers 13h, les plongeurs Bruno Fortini et Ludovic Delothel Ludovic ont plongé pour dégager les hélices d’un remorqueur de 20 mètres qui venait de Caen et qui étaient engagées par de grosses haussières.

Lundi 1er mai à 2h40, c’est cette fois dans la nuit que le remorquage d’un chalutier de 12 mètres a été réalisé. Ce dernier n’était plus manoeuvrant au large du tréport suite à une panne d’inverseur, l’intervention a mobilisée un équipage de cinq sauveteurs.

A 16h10 le jeudi, le remorquage d’un chalutier de 10,40 mètres a été accompli près du port du Tréport. Le chalutier risquait d’entrer en collision avec la digue, ce dernier n’étant plus manoeuvrant. Les plongeurs Bruno Fortini et Cyril Poidevin ont plongé pour déloquer l’hélice, mobilisant un équipage de cinq sauveteurs.

Ce mardi 9 mai enfin, les deux mêmes plongeurs sont allés débloquer l’hélice d’un trémailleur à deux milles nautiques du Tréport. Les lignes de trémail du bateau de pêche s’était prises dans l’hélice, nécessitant un équipages de six personnes.

Des interventions nombreuses et indispensables au bon fonctionnement du port, que les sauveteurs bénévoles de la SNSM peuvent effectuer grâce à leur volonté et leur matériel. Cette association reconnue d’utilité publique est financé grâce aux dons de particuliers, associations, entreprises ou collectivités (à lire en page 15).