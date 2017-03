Ce n’était qu’un exercice et pourtant, tous les marins impliqués samedi 4 mars ont vécu de grandes émotions. « Pour l’école de voile, le but était de vérifier que les protocoles mis en place en cas d’accident en mer étaient efficaces » résume David Le Carrou, directeur de Sensations large au Tréport.

Le scénario est le suivant : alors que deux groupes de jeunes sont sur l’eau, un moniteur est appelé à la rescousse parce qu’un enfant s’est blessé. Sur place, ce dernier reçoit un coup de barre et tombe, inconscient, dans le zodiac. « Alors, les élèves appellent le deuxième moniteur, qui met la flotte en sécurité et m’appelle. J’envoie un troisième moniteur sur l’eau et j’appelle le Cross (Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage) » explique David Le Carrou.

Les sauveteurs de la station SNSM du Tréport entrent alors en jeu : « Nous recevons un appel du Cross qui nous résume la situation. En arrivant sur place, nous constatons qu’il y a effectivement deux blessés. Nous commençons par embarquer le jeune de 16 ans, blessé à l’épaule, sur la vedette. Ensuite, trois plongeurs vont au secours de l’homme de 30 ans. Ils l’allongent sur un plan dur, puis il est hissé à bord » résume Eric Chevallier, président de la station SNSM. Les sauveteurs amènent les deux victimes à terre et celles-ci sont prises en charge par les sapeurs pompiers de la caserne des Prés-salés.

« Cet exercice était vraiment important pour avoir les bons réflexes. Les jeunes réalisent alors que dans ces circonstances, une petite erreur peut avoir de graves conséquences » estime David Le Carrou, qui pense mettre en place de tels exercices plus souvent.

Guillaume Camel, qui jouait l’élève blessé à l’épaule, pense aussi tirer beaucoup de choses positives de l’exercice : « J’ai été un peu secoué, car les bateaux restaient accrochés les uns aux autres. Je connaissais déjà les dangers mais là, on saura vraiment comment faire s’il se passe quelque chose ».

Cliquez sur l'image pour l'agrandir