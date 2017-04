Le feuilleton des aides accordées aux hôpitaux normands par l’Agence régionale de santé (ARS) vient de prendre un nouveau tournant. La crainte des élus, emmenée par le maire de Dieppe Sébastien Jumel (lire nos éditions précédentes), de perdre 25 millions d’euros d’aides à la contractualisation pour les établissements de l’ex Haute-Normandie au profit des établissements de l’ex Basse-Normandie est levée.

25 millions dans la balance

Sébastien Jumel le précise : « Avec mon collègue du Havre (Edouard Philippe, président du conseil de surveillance du centre hospitalier du Havre, N.D.L.R.), j‘avais initié la mobilisation pour le maintien des aides régionales à la contractualisation indispensables aux investissements à l‘hôpital. 25 millions étaient dans la balance pour les établissements de Seine-Maritime et de l‘Eure. L‘agence régionale de santé de Normandie a finalement fait machine arrière. C‘est une avancée qui donne un peu d‘air aux budgets hospitaliers. Il faut se féliciter de ce geste de raison de l‘ARS. »

Suivi « permanent » des aides

En effet, dans un courrier adressé le 12 avril par l’ARS aux élus locaux et aux présidents de conseils de surveillance des hôpitaux de l’ex Haute-Normandie, le ton adopté se veut rassurant. Christine Gardel, directrice générale de l’ARS, liste six engagements dont « le maintien du niveau global de financement précédemment accordé au titre du FIR (Fonds d’intervention régional, N.D.L.R.) » et « un suivi permanent des crédits issus des deux composantes de l’actuelle région [...] permettant d’assurer l’absence de transferts de crédits FIR d’une région au détriment de l’autre ». Malgré tout, elle met en garde les élus sur certaines aides « injustifiées ». Sans en dévoiler la nature, elle stipule qu’une discussion devra être menée.

Vigilance de mise

À la suite de cette annonce, Sylvie Saintyves, secrétaire de la section CGT du centre hospitalier de Eu, « félicite les élus pour ce projet en retrait de l’ARS » mais promet « de rester vigilante ». Le plan de retour à l’équilibre mené par l’établissement s’est achevé et la mise en sécurité suit son cours. « Ce sont des aides justifiées que l’ARS nous a versés, désormais nos finances sont saines et nous avons des projets, ce n’est pas le moment de nous enlever des fonds. Nous attendons les élections pour voir si les choses changent. »

Arzhêliz Diard