Les manuels scolaires sont rangés, triés par niveau dans des cartons. Des étiquettes permettent de distinguer les thèmes. Le local commence à déborder, mais tout a sa place. Hervé Cagny prend son rôle très à cœur. Le trésorier adjoint de l’association des amis Airainois et Gabonais en action a déjà une collecte fructueuse pour remplir le container qui devrait partir d’un port du nord de France direction le Gabon à la fin de l’année 2017.

Constituée début décembre, l’association est aujourd’hui forte de 22 membres. Pour sa présidente, Nathalie Cagny, cette idée était déjà écrite. « Historiquement Airaines est une terre où les tirailleurs des colonies françaises, Sénégal, Gabon, sont venus combattre pendant les deux guerres, dépeint-elle. C’est le cas du célèbre capitaine N’Tchoréré venu avec ses forces. À chaque commémoration, une délégation gabonaise vient. Nous avons eu l’idée de créer un lien plus fort avec le Gabon. »

« L’éducatif, c’est le plus urgent »

Au départ, Nathalie et Hervé Cagny ont pensé à un jumelage entre Airaines et Libreville, la capitale du Gabon et lieu de naissance du capitaine N’Tchoréré. Mais, l’actualité « compliquée » du pays les a orientés vers une autre idée : une fondation. Sauf que sa création nécessite des fonds, alors l’association était la meilleure solution. « Nous voulons apporter un soutien, avec d’autres, pour le développement du Gabon. Pour l’instant, nous nous occupons de l’éducatif, car c’est le plus urgent. Lire et écrire font partie des fondamentaux. Ensuite, nous verrons pour le logement, la santé, les services et les infrastructures. »

Arzhêliz Diard

› Article à retrouver dans l’Éclaireur du mardi 7 mars.