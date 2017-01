L’Eclaireur : Je crois savoir que votre histoire de chanteurs d’oiseaux est avant tout une histoire d’amitié, comment s’est-elle nouée ?

Jean Boucault et Johnny Rasse : On habitait le même village à Arrest. Nos deux ans d’écart ne nous empêchaient pas d’être copains. On participait au concours de chants d’oiseaux tous les deux avec finalement un peu d’adversité. Mais c’est véritablement le fait de travailler ensemble qui nous a rapprochés.

« On invente notre art »

Justement, quand et comment avez-vous découvert cette activité de siffleur ?

On l’a découverte de manières différentes. Moi (Johnny) par le biais de la chasse et de mon père qui sifflait. J’étais émerveillé par les chanteurs d’oiseaux. Moi (Jean) je l’ai découverte par hasard, j’ai vu et entendu une fois des goélands crier au-dessus de ma tête quand je sortais de l’école et je les ai imités. Le son que j’ai fait était tellement parfait que les oiseaux m’ont répondu.

