A Etalondes, près de Eu (Seine-Maritime), la cérémonie des vœux a eu lieu le premier mardi de janvier. Lucien Fosse, le maire, a souhaité que l’année 2017 apporte « l’espoir et l’optimisme ». La soirée a en tout cas été marquée par l’émotion de Mario Dona, adjoint au maire. Le sous-préfet de Dieppe, Jehan-Eric Winckler, lui a en effet remis la médaille d’honneur régionale, départementale et communale, échelon d’argent, pour 20 ans d’engagement au service de la commune. Agé de 59 ans, il est adjoint en charge de la voirie et de l’environnement.

Lucien Fosse a indiqué que l’année 2017 sera placée sous le signe de la prudence budgétaire. La commune doit faire face à la baisse importante et continue des dotations de l’état. Dans le même temps, elle souhaite maintenir son taux d’endettement à 0, tout en

« n’augmentant pas la part communale des impôts locaux ».

Elle va poursuivre sa recherche d’économies tout en freinant sur les investissements.

« Nous allons continuer à œuvrer pour vous rendre la vie quotidienne plus sûre et plus agréable ».

L’année 2016 a surtout été marquée par les travaux de la place. Il s’agissait de lutter contre les inondations en créant un bassin d’orage souterrain. Le grand projet des élus reste le réaménagement de la place, afin d’accorder la priorité aux piétons, au cœur de la commune. Mais il est de nouveau repoussé et ne sera pas lancé avant 2018.

> Lire aussi : Dès janvier, des travaux sur la place du village

Archives et réseaux

En 2017, les principaux investissements vont concerner

la création d’un local pour les archives au premier étage de la maternelle ainsi que l’entretien des bâtiments et des espaces verts.

30 peupliers vont être abattus autour du stade, pour plus de sécurité.

Les travaux d’enfouissement de réseaux se poursuivent. En septembre 2017, c’est la rue de la Vierge qui sera concernée.

Pour le commerce

Le maire s’est également réjoui de voir que le commerce continue à se développer dans la commune. Un traiteur s’est installé le long de la D925. Il sera bientôt rejoint par un garage. Un couvreur va reprendre l’ancienne caserne des sapeurs-pompiers. La commission départementale d’aménagement commercial de Seine-Maritime a approuvé une extension de l’hypermarché Leclerc.

Ensuite, chaque président d’associations a présenté ses vœux aux habitants. Tout le monde s’est finalement retrouvé autour du verre de l’amitié.