Président du comité du Souvenir Français de Friville-Escarbotin, Jean-Pierre Mennessier s’est fait connaître en réalisant l’inventaire des tombes individuelles des soldats morts pour la France sur un vaste espace, s’étendant de Brutelles jusqu’à Acheux-en-Vimeu, en descendant à Gamaches et à Mers-les-Bains. Une mission à laquelle il accorde une grande importance, lui, le fervent défenseur du devoir de mémoire.

Des livres historiques

Il y a deux ans, il a organisé avec divers partenaires le premier Rendez-vous de l’Histoire à Friville. Confortés par le succès rencontré par cette manifestation qui proposait le temps d’un week-end une exposition et un spectacle autour de conflits armés, Jean-Pierre Mennessier et les membres du bureau du comité ont pris la décision de se lancer un autre défi : élaborer le premier salon du livre historique à Friville, les 4 et 5 mars, dans la salle Edith Piaf. « Le Souvenir Français ne fait pas que de restaurer des tombes, la promotion de la culture et de la culture patriotique est aussi importante dans nos actions », affirme-t-il.

Retrouvez l’intégralité de l’article dans l’Eclaireur du 21 février 2017.

Julien Levasseur