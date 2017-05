La SPA d’Étalondes (Seine-Maritime) ne désemplit pas pour les portes ouvertes du samedi 20 et dimanche 21 mai 2017. L’équipe, composée de cinq salariés, d’un saisonnier et d’une vingtaine de bénévoles, a mis les petits plats dans les grands : vente d’objets nationaux estampillés Société protectrice des animaux, brocante, balade des chiens et même un stand pour promouvoir le massage et le bien-être canin.

Christelle est venue d’Envermeu pour expliquer aux curieux les bienfaits de cette discipline. « Je me rends ici bénévolement une fois par semaine, ça leur fait beaucoup de bien et c’est la première fois que je participe à ces portes ouvertes, explique Christelle. Le premier massage que j’ai fait à Étalondes, c’était pour Courage, dix ans de refuge. C’était impressionnant de le voir détendu à la fin de la séance. »

La praticienne s’est formée en Alsace, elle est en train de réaliser son mémoire sur les chiens du refuge de la commune pour valider son diplôme.

La chatterie affiche complet

Au cours du week-end, dix chiens ont trouvé une nouvelle famille. Deux autres sont réservés et devraient prochainement rejoindre un doux foyer. Une famille est venue spécialement de Dieppe pour adopter une chienne de quatre mois. Mais la chatterie, qui affiche complet avec une trentaine de pensionnaires, n’a pas vu de chats partir. Zorro (à droite), né en août 2014 et abandonné pour problème financier, attend sa prochaine famille.

A. D.

Pratique

Le refuge de la SPA est situé route de Boscrocourt à Étalondes. Il est ouvert lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Fermeture le mardi et les jours fériés. Découvrez les activités du refuge et les animaux à adopter sur le site internet de l’association www.la-spa.fr ou sur la page Facebook SPA Étalondes.