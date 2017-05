Bernad Pivot est incontournable. Ecrivain, journaliste, ancien présentateur de l’émission Apostrophes, président de l’Académie Goncourt et chroniqueur littéraire pour le Journal du Dimanche. À 82 ans, il participe pour la première fois au salon du livre de la ville d’Eu. Il donnera vendredi 19 mai un spectacle à la salle Audiard : « Au secours, les mots m’ont mangé ! ». Il vient également de publier « La mémoire n’en fait qu’à sa tête ».

L’Informateur : Pourquoi ce spectacle ?

Bernard Pivot : C’est le deuxième spectacle. Le premier s’intitulait « Souvenirs d’un gratteur de tête ». C’était des textes tirés de mes livres, de mes expériences personnelles. Je parlais des auteurs que j’avais rencontré. C’était très autobiographique. Le second a été écrit spécialement pour la scène à l’initiative de Jean-Michel Ribes qui dirige à Paris le Théâtre du Rond-Point. Un jour il m’a invité à petit-déjeuner. Il m’a dit « tu lis très bien les textes des autres à Apostrophe, tu devrais bien lire les tiens. » S’il ne m’avait pas donné un coup de pied au cul pour que je monte sur scène, je n’y serai pas allé. Je n’aurais jamais eu cette idée-là. C’est extrêment agréable de monter sur scène. Moi je ne suis pas un vrai comédien. J’espère qu’un jour un vrai comédien pourra s’en emparer.

Que raconte-t-il ?

C’est une sorte de comédie bouffone sur le métier et la vie d’un écrivain. Jean-Michel Ribbe voulait faire une série de spectacles sur le mots. Pendant les vacances, j’ai eu l’idée d’écrire la vie d’un écrivain un peu bouffonne et un peu vrai. De sa naissance où il regrette de ne pas savoir encore parler jusqu’à sa compuration devant Dieu où, confondu avec Modiano, il entrera au paradis car il est confondu avec Modiano. Entre les deux, il y a beaucoup de scènes. Ce n’est pas du tout moi car il est agrégé de lettres, il a fait normal sup, il est romancier, il obtient le prix Goncourt et à un moment, il passe à Apostrophe. Il n’est pas bon du tout et il pense que ça a été « une catapostrophe ».

Propos recueillis par Arzhêliz Diard

Bernard Pivot en spectacle à Eu

Le salon du livre de la ville d’Eu aura lieu le samedi 20 mai. Le 19 mai, la commission culturelle vous invite à la salle Audiard (au sein du quartier Morris) pour le spectacle « Au secours ! Les mots m’ont mangé », de Bernard Pivot. Il y raconte avec malice la vie d’un homme, qui, malgré ses succès de romancier a toujours eu l’impression d’être le jouet des mots plutôt que leur maître. Le vendredi 19 mai à 20 h. Tarifs : de 10 à 20 €. Renseignements et réservations au 02 35 50 20 97. Rendez-vous à 17 h 30 pour une séance de dédicaces de ses différents ouvrages. Une seconde séance sera organisée à la fin du spectacle.