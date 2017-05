Le 12 mai, le service municipal culturel de la ville du Tréport accueille la compagnie La Mécanique du Fluide qui présentera son spectacle de marionnettes « Huck Finn », d’après « Les Aventures d’Huckleberry Finn » de Mark Twain.

La vie semblait plus douce à Huckleberry Finn avant qu’on ne le place chez la veuve Douglas, bigote revêche qui s’est fait un devoir de civiliser ce petit sauvageon. L’essentiel désormais c’est : grammaire, arithmétique, morale et religion. Lui qui n’ambitionnait que de lézarder dans la nature, pêcher les poissons, regarder l’eau du Mississippi s’écouler paisiblement… Huck décide alors de s’enfuir et de descendre le Mississippi avec Jim, un esclave qui s’est échappé pour empêcher la vente de sa famille à l’autre bout du pays. Ils entreprennent alors, sur leur radeau de fortune, un périple à travers l’Amérique de la ségrégation, en quête d’une forme de liberté.

Avec Raphaël Bourdin, David Lacomblez, et Cédric Vernet. Adaptation, scénographie et mise en scène de David Lacomblez.

Pratique

« Huck Finn » par la compagnie La Mécanique du Fluide, vendredi 12 mai à 19 h 30 à la salle Serge Reggiani au Tréport, dès 8 ans. Durée : 1 h.

Tarifs : 3 euros, gratuit pour les moins de 12 ans.

Renseignements et réservations au 02 35 50 55 31/35