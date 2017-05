Trois comédiens, trois tabourets, trois cravates et des dizaines de témoignages de travailleurs. De ces paroles émerge une langue poétique pleine de rage de vivre. Au fil de ces témoignages monologués, de ces discussions rejouées, de ces moments de folie chorégraphique, une histoire collective se réinvente et ramène chacun à ses propres expériences. À travers ces moments de partage, de crises et de résistances, le spectacle interroge la possibilité du bonheur au travail, et pourquoi pas, celle de changer le monde.

À partir de témoignages

Work in Regress est écrit d’après des témoignages recueillis pendant trois ans à travers le Nord-Pas-de-Calais, auprès de travailleurs de tous horizons. Elle a été imaginé par le collectif Plateforme. Un spectacle imaginé par Pierre Boudeulle, David Lacomblez, Jacob Vouters, consultant artistique : Christophe Moyer.

Pratique

Work In Progress, par la compagnie La Mécanique du Fluide, vendredi 19 mai à 19h30 à la salle Reggiani. Tout public – Durée : 1h. Tarif plein : 7 € – Tarif réduit : 5 € – Gratuité pour les moins de 12 ans – Renseignements au 02 35 50 55 31/35