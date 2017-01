Vous avez rendez-vous les 19 et 20 janvier au Théâtre des Charmes de Eu pour une adaptation de Montesquieu.

Des « Lettres persanes » de Montesquieu, on retient le périple de deux esprits éclairés de Perse, Rica et Usbek, partis en périple à travers l’Europe, puis découvrant la France et Paris.

Des « Lettres persanes », on retient souvent la vision critique de la société française et européenne que permettent ces regards décalés. Les lettres persanes, ce sont aussi des femmes, restées en perse, enfermées au sérail, dans l’attente d’un hypothétique retour. Ces femmes prennent la plume et révèlent, à travers leurs espoirs, leurs requêtes, leur colère, la face cachée, le contre point d’un esprit éclairé d’Usbek.

Cette coproduction du Théâtre des Charmes et Petit Casino d’Ailleurs est mise en scène par Gilles Cauchy, avec Hélène Busnel sur scène.

Pratique

« Projet Roxanne », d’après les «Lettres Persannes » de Montesquieu, jeudi 19 et vendredi 20 janvier à 20 h 30, au Théâtre des Charmes de Eu (quartier Morris). Tarif sur demande. Réservations : 02 35 86 29 09, www.theatre-des-charmes.com, reservation.tdcharmes@gmail.com.