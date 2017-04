Un peu d’histoire. La « Course du Hâble » anciennement appelée « Le Hourdel-Cayeux-Ault » existe depuis 1988, elle démarrait au Hourdel à Cayeux et se terminait à Ault (Somme) avec un circuit de 20 kilomètres. C’est quelques années plus tard que le 10 kilomètres marche et le 10 kilomètres courses ont été créés avec un départ dans les marais de Cayeux et une arrivée à Ault. C’est en 2002 que cette course fut dénommée « La Course du Hâble » et a été prise en charge par le comité des fêtes.

La salle polyvalente : le point de départ

Cette année la course organisée par le comité des fêtes avec le soutien de la commune d’Ault et le Crédit Agricole Brie Picardie, se déroulera le lundi 1er mai 2017 avec un semi-marathon, un 10 kilomètres marche et un 10 kilomètres course. Elles démarrent devant la salle polyvalente Gérard Philippe à Ault où dossards et inscriptions sur place attendent les coureurs à partir de 8 h. À 9 h c’est le semi-marathon qui commence, à 9 h 10 le 10 kilomètres marche et à 9 h 20 le 10 kilomètres course. Les participants passeront ensuite dans les rues de la localité pour rejoindre le Hâble, puis derrière le camping de Woignarue, les coureurs des circuits de 10 kilomètres reviennent à Ault tandis que les marathoniens continuent dans le Hâble d’Ault jusqu’à l’ancien phare de Cayeux avant de revenir vers Ault par la route qui longe le bord de mer.

=> PRATIQUE

Bulletins d’engagement sur www.ault.fr/comite-des-fetes.html et http://www.destination-letreport-mers.fr/ ou sur le page Facebook : Comite des Fêtes Ault. Renseignements au 03 22 60 61 49 ou au 07 86 43 85 78.

Au challenge de la Somme

À l’arrivée Place Charles de Gaulle à Ault les participants pourront avoir des collations, des rafraîchissements et des massages. C’est là aussi qu’une coupe sera remise au premier de chaque course et au plus ancien et au plus jeune inscrit dans les trois courses homme et femme et qu’une récompense sera « offerte » aux trois premiers de chaque course homme et femme. Les marathoniens passent dans des endroits de la côte picarde où vivent de nombreuses espèces d’oiseaux et où pousse une flore très diversifiée et protégée.

Ces courses sont inscrites au challenge départemental de la Somme et sont ouvertes à toutes les personnes majeures qu’elles soient licenciées ou non. Elles sont tarifées à 8 euros la course et ajoutaient 2 euros pour une inscription sur place.

Il est possible de représenter un club sportif, un comité d’entreprise…

Pour tous les participants : surtout n’oubliez pas les épingles pour attacher votre dossard.