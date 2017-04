Pierre Crété est un passionné de sports. Avec quelques amis, ils ont décidé d’organiser, dimanche 28 mai 2017 à Saint-Aubin-Rivière (Somme), la toute première édition du trail du Liger.

Quel est le nom de l’association organisatrice ?

Pierre Crété : Le trail est organisé par un groupe de sportifs, Estelle et Hubert Luchini, Cyrille Leblond, et moi-même, en partenariat avec l’association locale Loisirs Animation de Saint-Aubin-Rivière pour cette première édition.

=> PRATIQUE

Trail du Liger dimanche 28 mai à Saint-Aubin-Rivière (week-end de l’Ascension).

Deux parcours au choix : 24 km dit course des cavées (départ à 9 h 30) et 11 km dit course des larris (départ à 10 h).

Limité à 249 participants, pas d’inscription sur place.

Restauration sur place avec commande possible lors de l’inscription en ligne.

Qu’est-ce qui vous a motivé à organiser un trail ?

Nous sommes un groupe de traileurs motivés à faire connaître le sport, la nature, et surtout notre coin. La Vallée du Liger s’appauvrit économiquement, mais est riche de ses paysages, de son patrimoine écologique, de sa biodiversité… Le trail est un excellent moyen de faire connaître cette vallée ! La course traversera notamment un site Natura 2000 géré par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie : les larris d’Inval-Boiron, de Saint-Aubin-Rivière, et également le Mont d’Arguel.

La course est-elle ouverte aux non-licenciés ?

La course est ouverte aux non-licenciés munis d’un certificat médical validant la pratique de la course à pied en compétition. Le nombre de participants est limité à 249 pour cette première édition.

Dès quel âge peut-on participer ?

L’âge minimum requis est de 16 ans pour le parcours de 11 km et 20 ans pour le parcours de 24 km.

Quelles sont les difficultés de ces parcours ?

Nous avons conçu un parcours varié : forêt, plaines, chemins de terre, pentes douces et raides, larris… Le dénivelé cumulé, bon indicateur de difficultés, est de 400 mètres pour le parcours 11 km et plus de 700 mètres pour le parcours de 24 km. Il y a peu de moments de repos, par contre les très beaux points de vue sont là pour récompenser les traileurs de leurs efforts

Enfin, quels sont vos conseils aux coureurs pour une bonne préparation ?

Le 11 km est accessible à tous mais un entraînement en forêt et chemins est cependant conseillé. En revanche, le 24 km demande quant à lui une préparation spécifique, à savoir un entraînement régulier, deux fois par semaine, en course en côte, et renforcement musculaire.